Ни одна гарантия не устояла! Итоги феерического старта International Poker Cup

International Poker Cup проходит с 1 по 21 ноября на PokerMatch / Фото: PokerMatch
В понедельник на PokerMatch стартовала грандиозная серия International Poker Cup. Компания запланировала 84 турнира по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас", которые получили названия в честь крупнейших городов мира.
В первые три дня PokerMatch провел уже 12 турниров, каждый из которых побил изначально объявленную гарантию. Так, рум уже разыграл 2,8 миллиона гривен, раздав их более тысячи игроков, которые попадали в призы.
Самым ажиотажным событием стал турнир IPC New York PKO в самый первый день серии. Призовой фонд составил 628 тысяч гривен, а победитель турнира fl111 за победу и нокауты заработал 76 с лишним тысяч.
|Турнир
|Призовой фонд
|Победитель
|Призовые
|Нокауты
|New York NLHE
|155 340 грн
|ssssunger
|36 504 грн
|-
|New York Omaha PKO
|131 175 грн
|eugeneshev
|10 887 грн
|13 233 грн
|New York OFC
|104 400 грн
|imbahighjump
|18 026 грн
|-
|New York PKO
|628 650 грн
|fl111
|43 586 грн
|32 935 грн
|Dubai NLHE
|135 360 грн
|med567
|31 809 грн
|-
|Dubai Omaha PKO
|127 125 грн
|flipwinner
|10 551 грн
|16 041 грн
|Dubai OFC
|101 250 грн
|vovan1977
|26 831 грн
|-
|Dubai PKO
|606 150 грн
|colossus
|44 720 грн
|36 209 грн
|Bangkok NLHE
|131 040 грн
|alehandro94
|30 794 грн
|-
|Bangkok Omaha PKO
|124 650 грн
|okkunn
|10 345 грн
|10 979 грн
|Bangkok OFC
|94 950 грн
|betman95
|25 161 грн
|-
|Bangkok PKO
|554 850 грн
|band_lv777
|40 935 грн
|23 951 грн
На этой неделе участников ожидают еще 16 ивентов, некоторые из них имеют шанс перебить рекордный призовой фонд серии. Сегодня PokerMatch совершит остановку в Сингапуре, где разыграет более 650 тысяч в четырех ивентах. Завтра же покеристов ожидает "визит" в Гонконг и суммарная гарантия 900К.
|Дата
|Время
|Название турнира
|Бай-ин
|Гарантия
|04.11. (чт)
|19:00
|Singapore NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|04.11. (чт)
|19:00
|Singapore Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|04.11. (чт)
|19:30
|Singapore OFC
|500 грн
|80 000 грн
|04.11. (чт)
|20:00
|Singapore PKO
|500 грн
|400 000 грн
|05.11. (пт)
|19:00
|Hong Kong NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|05.11. (пт)
|19:00
|Hong Kong Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|05.11. (пт)
|19:30
|Hong Kong OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|05.11. (пт)
|20:00
|Hong Kong PKO
|500 грн
|500 000 грн
|06.11. (сб)
|19:00
|Las Vegas NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|06.11. (сб)
|19:00
|Las Vegas Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|06.11. (сб)
|19:30
|Las Vegas OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|06.11. (сб)
|20:00
|Las Vegas PKO
|1 000 грн
|750 000 грн
|07.11. (вс)
|19:00
|Rome NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|07.11. (вс)
|19:00
|Rome Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|07.11. (вс)
|19:30
|Rome OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|07.11. (вс)
|20:00
|Rome PKO
|500 грн
|500 000 грн
Особенной жаркой обещает стать суббота. PokerMatch приглашает игроков на "путевку" в Лас-Вегас, где в главном ивенте вечера будет разыграно не менее 750 тысяч гривен. Общая ж гарантия за день перевалит за отметку в 1 миллион!
Кроме того, покер-рум проводит дополнительные акции "Турниромания" и Fantasy Draft, ведет командный лидерборд, а также разыгрывает пять билетов на серию EPT в Праге. Подробно с правилами участия можно ознакомиться на сайте PokerMatch.