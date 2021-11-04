4 ноября 19:45
Заря 2
ЦСКА София 0
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Ни одна гарантия не устояла! Итоги феерического старта International Poker Cup

Андрей Трофимов
4 ноября, 19:25
PokerMatch провел 12 суперивентов, в которых разыграл почти три миллиона гривен между счастливчиками

International Poker Cup проходит с 1 по 21 ноября на PokerMatch / Фото: PokerMatch

В понедельник на PokerMatch стартовала грандиозная серия International Poker Cup. Компания запланировала 84 турнира по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас", которые получили названия в честь крупнейших городов мира.

В первые три дня PokerMatch провел уже 12 турниров, каждый из которых побил изначально объявленную гарантию. Так, рум уже разыграл 2,8 миллиона гривен, раздав их более тысячи игроков, которые попадали в призы.

Реклама

Самым ажиотажным событием стал турнир IPC New York PKO в самый первый день серии. Призовой фонд составил 628 тысяч гривен, а победитель турнира fl111 за победу и нокауты заработал 76 с лишним тысяч.

ТурнирПризовой фондПобедительПризовыеНокауты
New York NLHE155 340 грнssssunger36 504 грн-
New York Omaha PKO131 175 грнeugeneshev10 887 грн13 233 грн
New York OFC104 400 грнimbahighjump18 026 грн-
New York PKO628 650 грнfl11143 586 грн32 935 грн
Dubai NLHE135 360 грнmed56731 809 грн-
Dubai Omaha PKO127 125 грнflipwinner10 551 грн16 041 грн
Dubai OFC101 250 грнvovan197726 831 грн-
Dubai PKO606 150 грнcolossus44 720 грн36 209 грн
Bangkok NLHE131 040 грнalehandro9430 794 грн-
Bangkok Omaha PKO124 650 грнokkunn10 345 грн10 979 грн
Bangkok OFC94 950 грнbetman9525 161 грн-
Bangkok PKO554 850 грнband_lv77740 935 грн23 951 грн

На этой неделе участников ожидают еще 16 ивентов, некоторые из них имеют шанс перебить рекордный призовой фонд серии. Сегодня PokerMatch совершит остановку в Сингапуре, где разыграет более 650 тысяч в четырех ивентах. Завтра же покеристов ожидает "визит" в Гонконг и суммарная гарантия 900К.

ДатаВремяНазвание турнираБай-инГарантия
04.11. (чт)19:00 Singapore NLHE200 грн125 000 грн
04.11. (чт)19:00 Singapore Omaha PKO250 грн50 000 грн
04.11. (чт)19:30 Singapore OFC500 грн80 000 грн
04.11. (чт)20:00 Singapore PKO500 грн400 000 грн
05.11. (пт)19:00 Hong Kong NLHE250 грн175 000 грн
05.11. (пт)19:00 Hong Kong Omaha PKO500 грн100 000 грн
05.11. (пт)19:30 Hong Kong OFC1 000 грн125 000 грн
05.11. (пт)20:00 Hong Kong PKO500 грн500 000 грн
06.11. (сб)19:00 Las Vegas NLHE250 грн175 000 грн
06.11. (сб)19:00 Las Vegas Omaha PKO500 грн100 000 грн
06.11. (сб)19:30 Las Vegas OFC1 000 грн125 000 грн
06.11. (сб)20:00 Las Vegas PKO1 000 грн750 000 грн
07.11. (вс)19:00 Rome NLHE250 грн175 000 грн
07.11. (вс)19:00 Rome Omaha PKO500 грн100 000 грн
07.11. (вс)19:30 Rome OFC1 000 грн125 000 грн
07.11. (вс)20:00 Rome PKO500 грн500 000 грн

Особенной жаркой обещает стать суббота. PokerMatch приглашает игроков на "путевку" в Лас-Вегас, где в главном ивенте вечера будет разыграно не менее 750 тысяч гривен. Общая ж гарантия за день перевалит за отметку в 1 миллион!

Реклама

Кроме того, покер-рум проводит дополнительные акции "Турниромания" и Fantasy Draft, ведет командный лидерборд, а также разыгрывает пять билетов на серию EPT в Праге. Подробно с правилами участия можно ознакомиться на сайте PokerMatch.