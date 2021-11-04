Ни одна гарантия не устояла! Итоги феерического старта International Poker Cup

International Poker Cup проходит с 1 по 21 ноября на PokerMatch / Фото: PokerMatch

В понедельник на PokerMatch стартовала грандиозная серия International Poker Cup. Компания запланировала 84 турнира по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас", которые получили названия в честь крупнейших городов мира.

В первые три дня PokerMatch провел уже 12 турниров, каждый из которых побил изначально объявленную гарантию. Так, рум уже разыграл 2,8 миллиона гривен, раздав их более тысячи игроков, которые попадали в призы.

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Самым ажиотажным событием стал турнир IPC New York PKO в самый первый день серии. Призовой фонд составил 628 тысяч гривен, а победитель турнира fl111 за победу и нокауты заработал 76 с лишним тысяч.

Турнир Призовой фонд Победитель Призовые Нокауты New York NLHE 155 340 грн ssssunger 36 504 грн - New York Omaha PKO 131 175 грн eugeneshev 10 887 грн 13 233 грн New York OFC 104 400 грн imbahighjump 18 026 грн - New York PKO 628 650 грн fl111 43 586 грн 32 935 грн Dubai NLHE 135 360 грн med567 31 809 грн - Dubai Omaha PKO 127 125 грн flipwinner 10 551 грн 16 041 грн Dubai OFC 101 250 грн vovan1977 26 831 грн - Dubai PKO 606 150 грн colossus 44 720 грн 36 209 грн Bangkok NLHE 131 040 грн alehandro94 30 794 грн - Bangkok Omaha PKO 124 650 грн okkunn 10 345 грн 10 979 грн Bangkok OFC 94 950 грн betman95 25 161 грн - Bangkok PKO 554 850 грн band_lv777 40 935 грн 23 951 грн

На этой неделе участников ожидают еще 16 ивентов, некоторые из них имеют шанс перебить рекордный призовой фонд серии. Сегодня PokerMatch совершит остановку в Сингапуре, где разыграет более 650 тысяч в четырех ивентах. Завтра же покеристов ожидает "визит" в Гонконг и суммарная гарантия 900К.

Дата Время Название турнира Бай-ин Гарантия 04.11. (чт) 19:00 Singapore NLHE 200 грн 125 000 грн 04.11. (чт) 19:00 Singapore Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 04.11. (чт) 19:30 Singapore OFC 500 грн 80 000 грн 04.11. (чт) 20:00 Singapore PKO 500 грн 400 000 грн 05.11. (пт) 19:00 Hong Kong NLHE 250 грн 175 000 грн 05.11. (пт) 19:00 Hong Kong Omaha PKO 500 грн 100 000 грн 05.11. (пт) 19:30 Hong Kong OFC 1 000 грн 125 000 грн 05.11. (пт) 20:00 Hong Kong PKO 500 грн 500 000 грн 06.11. (сб) 19:00 Las Vegas NLHE 250 грн 175 000 грн 06.11. (сб) 19:00 Las Vegas Omaha PKO 500 грн 100 000 грн 06.11. (сб) 19:30 Las Vegas OFC 1 000 грн 125 000 грн 06.11. (сб) 20:00 Las Vegas PKO 1 000 грн 750 000 грн 07.11. (вс) 19:00 Rome NLHE 250 грн 175 000 грн 07.11. (вс) 19:00 Rome Omaha PKO 500 грн 100 000 грн 07.11. (вс) 19:30 Rome OFC 1 000 грн 125 000 грн 07.11. (вс) 20:00 Rome PKO 500 грн 500 000 грн

Особенной жаркой обещает стать суббота. PokerMatch приглашает игроков на "путевку" в Лас-Вегас, где в главном ивенте вечера будет разыграно не менее 750 тысяч гривен. Общая ж гарантия за день перевалит за отметку в 1 миллион!

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Кроме того, покер-рум проводит дополнительные акции "Турниромания" и Fantasy Draft, ведет командный лидерборд, а также разыгрывает пять билетов на серию EPT в Праге. Подробно с правилами участия можно ознакомиться на сайте PokerMatch.