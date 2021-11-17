Неужели Илон Маск может купить сборную Украины по футболу и ударит ли такая покупка по криптокошельку миллиардера?

Илон Маск и украинская сборная по футболу
Все мы знаем о том, что наши спортсмены имеют довольно приличные гонорары за свои старания. К примеру, общая стоимость сборной Украины по футболу составляет 187,80 миллионов евро. В таблице ниже приведены трансферные цифры команды
Мы решили посчитать, хватит ли тому, от кого зависят мировые тенденции крипторынка средств для покупки наших ребят. Ведь по рейтингу 29 октября 2021 года, опубликованным "Bloomberg Billionaires Index" – состояние Илона Маска превышает 300 миллиардов долларов США.
Стоимость сборной Украины по футболу в криптовалюте составляет :
- Bitcoin (BTC) – 3567,2
- Ethereum (ETH)- 50794,3
- Binance Coin (BNB) – 374379,5
- Tether (USDT) – 211 011 236
- Solana (SOL) – 993 230,4
- Cardano (ADA)- 115 925 926
- Ripple (XRP) – 197 684 211
- Polkadot (DOT)- 5 342 816, 5
- USD Coin (USDC) – 211 011 236
- Dogecoin (DOGE) – 894 285 714
Стоимость самых популярных криптовалют в Украине по состоянию на 17 ноября 2021 года составляет :
Так что такой человек, как основатель "SpaceX" может позволить себе купить нескольких таких команд и не почувствовать утрат для своего кошелька.
Напомним, что крипторинок достаточно зыбок и зависим от мнения влиятельных людей мира, в тому числе Илона Маска, который часто делает сообщения в социальных сетях, тем самым – обрушивает или же способствует так называемому Пампу
" Эти люди не финансовые эксперты или технологи Кремниевой долины. Вот почему я решил поддержать Dogecoin – он похож на народную криптовалюту " – отметил Маск