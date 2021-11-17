Невже Ілон Маск може купити збірну України з футболу?

Ілон Маск та українська збірна футболу

Усі ми знаємо про те, що наші спортсмени мають доволі таки пристойні гонорари за свої старання. До прикладy, загальна вартість збірної України з футболу становить 187,80 мільйонів євро. У таблиці нижче наведенa трансферна вартість команди:

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Ми вирішили порахувати, чи вистачить тому, від кого залежать світові тенденції крипторинку коштів для покупки наших хлопців. Адже за рейтингом 29 жовтня 2021 року, які оприлюднив "Bloomberg Billionaires Index" – статки Ілона Маска перевищують 300 мільярдів доларів США.

Вартість збірної Україні з футболу у криптовалюті становить :

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Bitcoin (BTC)- 3567,2

Ethereum (ETH)- 50794,3

Binance Coin (BNB)- 374379,5

Tether (USDT) – 211 011 236

Solana (SOL )- 993 230 , 4

Cardano (ADA)- 115 925 926

Ripple (XRP) – 197 684 211

Polkadot (DOT)- 5 342 816, 5

USD Coin (USDC) – 211 011 236

Dogecoin (DOGE) – 894 285 714

Вартість найпопулярніших криптовалют в Україні станом на 17 листопада 2021 року становить :

Тож така людина, як засновник "SpaceX" може дозволити собі купити декілька таких команд і не відчути суттєвих втрат для свого гаманця

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Нагадаємо, що крипторинок доволі хиткий та залежний від думки впливових людей світу, зокрема Ілона Маска, який часто робить дописи у соціальних мережах тим самим – обрушує або ж сприяє , так званому Памп