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Неуклюжий канадец умудрился потерять свой первый браслет WSOP всего за полчаса

Анатолий Дерека
11 июня, 16:42
Алекс Ливингстон настолько обрадовался своей дебютной победе на Мировой серии покера, что в суматохе посеял награду

Алекс Ливингстон выиграл свой первый браслет WSOP

В Лас-Вегасе в самом разгаре Мировая серия покера. На WSOP 2022 определились уже 14 из 89 обладателей браслетов. Многие впервые триумфовали на серии.

Свой дебютный браслет выиграл и канадец Алекс Ливингстон. Парень 13 лет шел к своей цели и даже становился третьим на Main Event 2019, заработав тогда 4 миллиона.

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Теперь же ему покорились всего 103 тысячи в Семикарточном Стаде, однако первый браслет был дорог для Алекса. Правда, после ивента с ним произошла курьезная ситуация. Оказалось, что всего за полчаса после игры Ливингстон посеял трофей!

Алекс предположил, что он оставил награду где-то в казино и она исчезла. С помощью соцсетей он попросил людей помощи в поиске браслета, предложив вознаграждение в 200 долларов.

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К счастью для канадца, платить не пришлось. Уже на следующий день работник казино, где проходил ивент, отыскал браслет и вернул его владельцу. К слову, недавно Алекс вновь едва не выиграл турнир WSOP, остановившись на 7 месте в турнире по Омахе Хай-Лоу, заработав 62К.