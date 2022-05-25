28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
25 мая 22:00 Онлайн
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
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Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
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Наши победы еще впереди! Сборная Украины завершила выступление на Кубке Наций

Павел Василенко
25 мая, 21:07
Наша команда уже дважды была чемпионом мира по матч-покеру, однако третий триумф подряд ей не покорился

Сборная Украины по матч-покеру / Фото: PokerMatch

В эти дни (с 23 по 27 мая) в Северной Македонии проходит Кубок Наций по матч-покеру. Одним из 14-ти участников стала сборная Украины, которая ехала защищать титул.

Наша команда впервые сыграла на Nations Cup в 2018 году и сходу стала чемпионом мира. Через год украинцы защитили свое звание, после чего турнир взял паузу из-за пандемии ковида.

В этом году в состав сборной Украины вошли Артем Кобылинский (капитан), Анна Мазно, Владимир Дрокин, Василий Забродский, Иванна Соя, Александр Петрик и Игорь Котик. К сожалению, выиграть третий турнир подряд не получилось.

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Команда оказалась на восьмом месте по итогам второго игрового дня, тогда как в следующий этап проходила лишь топ-шестерка. Результат нашей сборной – 2486,1 балл. В борьбе за титул остаются следующие коллективы:

  1. Сингапур – 2875,9
  2. Казахстан – 2857,0
  3. Литва – 2692,8
  4. Эстония – 2634,4
  5. Израиль – 2578,5
  6. Германия – 2519,5

Напомним, что титульным спонсором сборной является компания PokerMatch, которая поддерживала ее с дня основания. Также в этом году партнером команды стал бренд Parimatch.