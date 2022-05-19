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Надоело на пенсии: французский миллионер триумфально вернулся за покерный стол

Анатолий Дерека
19 мая, 19:59
Руи Чао стал победителем ивента по шорт-деку на Triton Poker Open, прервав свою трехлетнюю покерную паузу

Руи Чао триумфовал на Triton Poker Open / Фото: cardplayer.com

Мадрид продолжает оставаться центром покерного мира в мае. Недавно в столице Испании подошла к концу серия Winamax Poker Open, где на Main Event записалось более 2 тысяч игроков.

Также во всю идет и престижная серия Triton Poker Open. Вчера подошел к концу пятый ивент по шорт-деку NL Short Deck Hold'em Ante Only. Турнир для хайроллеров с бай-ином 25 тысяч евро привлек внимание 36-ти покеристов.

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Всего же с учетом ре-энтри было зарегистрировано 68 входов, а в призовую топ-девятку попали известные игроки, такие как Джейсон Кун, Том Дван и Айзек Хэкстон.

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Победа же досталась именитому, но уже позабытому французу Руи Чао. Игрок не появлялся за покерным столом с 2019 года, однако чуть ли не первый же свой турнир после возвращения с "пенсии" выиграл.

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Отметим, что за карьеру Руи заработал более 9 миллионов долларов и большинство из них – как раз на сериях Triton. Бест-кэш Чао был оформлен в 2019 году на Triton Poker Super High Roller Series в Черногории (3,3М). Вчера же француз стал богаче на 497К евро.

Результаты финального стола турнира NL Short Deck Hold'em Ante Only:

  1. Руи Чао – 497 тыс. евро
  2. Ричард Йонг – 357 тыс. евро
  3. Кеннетт Кианг – 232 тыс. евро
  4. Том Дван – 175,1 тыс. евро
  5. Чун Сиоу – 136 тыс. евро
  6. Джейсон Кун – 105,4 тыс. евро
  7. Санти – 83,5 тыс. евро
  8. Айзек Хэкстон – 64,6 тыс. евро
  9. Райан Юм – 49,4 тыс. евро