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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

В Мадриде прошел турнир по покеру на 2 тысячи игроков. Кто стал победителем

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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18 мая, 17:28
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Испанец Омар Дель Пино стал триумфатором Main Event Winamax Poker Open с призовым фондом в 1 миллион евро
Омар Дель Пино - победитель Main Event Winamax Poker Open
Омар Дель Пино - победитель Main Event Winamax Poker Open / Фото: Pokernews

В мае Мадрид стал столицей покерного мира. Именно там организаторы решили провести серию Triton Poker Open. Также город принял еще и Winamax Poker Open.

На днях был отыгран Main Event серии, который побил рекорд по массовости и длительности. На ивент с бай-ином 500 евро зарегистрировалось аж 2182 игрока.

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Это максимальный показатель, который WPO когда-либо собирал. До этого момента рекорд принадлежал ивенту в 2019 году, который собрал 1399 покеристов.

В итоге призовой фонд достиг отметки в 1 миллион евро, а для определения победителя понадобилось несколько дней. Последний из них затянулся аж на 16-ти часов.

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Omar Del Pino Winamax Poker Open Madrid

В призах оказалось 312 покеристов, а победа досталась испанцу Омару Дель Пино. В хедз-апе он одолел француза Матье Ламаньера и заработал 130 тысяч евро.

Этот успех стал для Дель Пино крупнейшим в карьере. Доселе испанец редко светился на крупных турнирах и заработал в сумме лишь 32 тысячи долларов.

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