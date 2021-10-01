30 сентября 19:45
Заря 0
Рома 3
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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На что поставить в УПЛ? Шахтер – фаворит матча с Динамо, Селезнев наконец-то забьет

Анатолий Дерека
1 октября, 16:00
Предлагаем вашему вниманию котировки на все матчи 10 тура чемпионата Украины, главным украшением которого станет очный поединок главных претендентов на трофей

Шахтер - фаворит в матче против Динамо, а Селезнев забьет Металлисту-1925

Сегодня стартует 10 тур чемпионата Украины по футболу. Безусловно, главным блюдом уик-энда станет битва Динамо и Шахтера, которая пройдет в воскресенье на НСК "Олимпийский".

Тем временем, букмекеры назвали фаворитов во всех поединках 10 тура УПЛ. Особенно выделяются фаворитами в своих играх Ворскла, Днепр-1 и Колос.

ДатаВремяМатч1Х2ТМ 2,5ТБ 2,5
01.10.19:30Мариуполь – Рух2.703.052.801.782.05
02.10.14:00Колос – Черноморец1.783.804.402.001.82
02.10.17:00Львов – Днепр-14.603.801.751.812.01
02.10.19:30Ворскла – Ингулец1.713.655.201.782.05
03.10.14:00Верес – Александрия2.953.202.501.712.15
03.10.17:00Заря – Десна1.963.503.901.941.87
03.10.17:00Металлист-1925 – Минай2.033.603.551.812.01
03.10.19:30Динамо – Шахтер2.753.402.501.961.93

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Также определены главные фавориты на то, чтобы оформить гол в матчах 10 тура. Самым вероятным голеадором называют форварда Ворсклы Руслана Степанюка, которому предстоит сразиться с Ингульцом.

МатчИгрокКоэф
Мариуполь – РухАндрей Кулаков (М)
Андрей Борячук (Р)		2.55
Колос – ЧерноморецВладимир Лысенко (К)2.55
Львов – Днепр-1Артем Довбик (Д)2.20
Ворскла – ИнгулецРуслан Степанюк (В)2.00
Верес – АлександрияКлаудио Спинелли (А)2.75
Заря – ДеснаШахаб Захеди (З)
Денис Безбородько (Д)		2.55
Металлист-1925 – МинайМарлисон (М)2.30
Динамо – ШахтерВиктор Цыганков (Д)2.55

Также букмекеры дают неплохой коэффициент и на то, что Евгений Селезнев прервет свою голевую засуху. Ставка на гол форварда Миная в ворота Металлиста-1925 равна 2.75.

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