На что поставить в УПЛ? Шахтер – фаворит матча с Динамо, Селезнев наконец-то забьет

Шахтер - фаворит в матче против Динамо, а Селезнев забьет Металлисту-1925

Сегодня стартует 10 тур чемпионата Украины по футболу. Безусловно, главным блюдом уик-энда станет битва Динамо и Шахтера, которая пройдет в воскресенье на НСК "Олимпийский".

Тем временем, букмекеры назвали фаворитов во всех поединках 10 тура УПЛ. Особенно выделяются фаворитами в своих играх Ворскла, Днепр-1 и Колос.

Дата Время Матч 1 Х 2 ТМ 2,5 ТБ 2,5 01.10. 19:30 Мариуполь – Рух 2.70 3.05 2.80 1.78 2.05 02.10. 14:00 Колос – Черноморец 1.78 3.80 4.40 2.00 1.82 02.10. 17:00 Львов – Днепр-1 4.60 3.80 1.75 1.81 2.01 02.10. 19:30 Ворскла – Ингулец 1.71 3.65 5.20 1.78 2.05 03.10. 14:00 Верес – Александрия 2.95 3.20 2.50 1.71 2.15 03.10. 17:00 Заря – Десна 1.96 3.50 3.90 1.94 1.87 03.10. 17:00 Металлист-1925 – Минай 2.03 3.60 3.55 1.81 2.01 03.10. 19:30 Динамо – Шахтер 2.75 3.40 2.50 1.96 1.93

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Также определены главные фавориты на то, чтобы оформить гол в матчах 10 тура. Самым вероятным голеадором называют форварда Ворсклы Руслана Степанюка, которому предстоит сразиться с Ингульцом.

Матч Игрок Коэф Мариуполь – Рух Андрей Кулаков (М)

Андрей Борячук (Р) 2.55 Колос – Черноморец Владимир Лысенко (К) 2.55 Львов – Днепр-1 Артем Довбик (Д) 2.20 Ворскла – Ингулец Руслан Степанюк (В) 2.00 Верес – Александрия Клаудио Спинелли (А) 2.75 Заря – Десна Шахаб Захеди (З)

Денис Безбородько (Д) 2.55 Металлист-1925 – Минай Марлисон (М) 2.30 Динамо – Шахтер Виктор Цыганков (Д) 2.55

Также букмекеры дают неплохой коэффициент и на то, что Евгений Селезнев прервет свою голевую засуху. Ставка на гол форварда Миная в ворота Металлиста-1925 равна 2.75.