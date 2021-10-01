На що поставити в УПЛ? Шахтар – фаворит матчу з Динамо, Селезньов нарешті заб'є

Шахтар - фаворит у матчі проти Динамо, а Селезньов заб'є Металісту-1925
Сьогодні стартує 10 тур чемпіонату України з футболу. Безумовно, головною стравою вікенду стане битва Динамо і Шахтаря, яка пройде в неділю на НСК "Олімпійський".
Тим часом, букмекери назвали фаворитів у всіх поєдинках 10 туру УПЛ. Особливо виділяються фаворитами у своїх іграх Ворскла, Дніпро-1 і Колос.
|Дата
|час
|матч
|1
|Х
|2
|ТМ 2,5
|ТБ 2,5
|01.10.
|19:30
|Маріуполь – Рух
|2.70
|3.05
|2.80
|1.78
|2.05
|02.10.
|14:00
|Колос – Чорноморець
|1.78
|3.80
|4.40
|2.00
|1.82
|02.10.
|17:00
|Львів – Дніпро-1
|4.60
|3.80
|1.75
|1.81
|2.01
|02.10.
|19:30
|Ворскла – Інгулець
|1.71
|3.65
|5.20
|1.78
|2.05
|03.10.
|14:00
|Верес – Олександрія
|2.95
|3.20
|2.50
|1.71
|2.15
|03.10.
|17:00
|Зоря – Десна
|1.96
|3.50
|3.90
|1.94
|1.87
|03.10.
|17:00
|Металіст-1925 – Минай
|2.03
|3.60
|3.55
|1.81
|2.01
|03.10.
|19:30
|Динамо – Шахтар
|2.75
|3.40
|2.50
|1.96
|1.93
Також визначені головні фаворити на те, щоб оформити гол в матчах 10 туру. Найімовірніший голеадором називають форварда Ворскли Руслана Степанюка, якому належить битися з Інгульцем.
|Матч
|Гравець
|Коеф
|Маріуполь – Рух
|Андрій Кулаков (М)
Андрій Борячук (Р)
|2.55
|Колос – Чорноморець
|Володимир Лисенко (К)
|2.55
|Львів – Дніпро-1
|Артем Довбик (Д)
|2.20
|Ворскла – Інгулець
|Руслан Степанюк (В)
|2.00
|Верес – Олександрія
|Клаудіо Спінеллі (А)
|2.75
|Зоря – Десна
|Шахаб Захеді (З)
Денис Безбородько (Д)
|2.55
|Металіст-1925 – Минай
|Марлісон (М)
|2.30
|Динамо – Шахтар
|Віктор Циганков (Д)
|2.55
Також букмекери дають непоганий коефіцієнт і на те, що Євген Селезньов перерве свою гольову засуху. Ставка на гол форварда Миная у ворота Металіста-1925 дорівнює 2.75.