22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Можно и жене подарить: игрок из России выиграл кольцо и миллион долларов в онлайне (видео)

Анатолий Дерека
22 сентября, 16:20
Анатолий Филатов добыл крупнейшие призовые в своей карьере, выиграв Главное событие на WSOPC

Анатолий Филатов - один из лучших игроков России / Фото: Pokeroff

Сегодня утром на одном из онлайн-румов завершился турнир Super MILLION$ Main Event в рамках серии WSOP Circuit. Участие в нем приняло 748 человек, которые заплатили по 10 тысяч бай-ина.

За финальный стол вышли двое россиян – Сергей Коляков и Анатолий Филатов. И если первый сразу же покинул ивент, то Филатов смог триумфовать в нем.

Реклама

Один из лучших покеристов России начинал финалку с третьим стеком, однако быстро стал чиплидером. В хедз-апе Анатолию противостоял австриец Мариус Гирс, с которым они шли практически вровень.

Исход дуэли решился уже в течение 10 минут. Филатов получил пару тузов, тогда как Гирсу прилетели одномастные QJ. Дама на флопе позволила австрийцу действовать уверенно, однако россиянин прочувствовал ситуацию и на терне пошел в олл-ин.

Реклама

Читайте также: Литовский ноунейм почти даром выиграл более 200 тысяч

В итоге Анатолий выиграл кольцо WSOPC, а также обновил свой бест-кеш в карьере – 1,19 миллиона. Всего же за свою покерную карьеру Филатов заработал 6,3 миллиона долларов.

Результаты финального стола Super MILLION$ Main Event WSOP Circuit :

  1. Анатолий Филатов (Россия) – 1,19 млн долларов
  2. Мариус Гирс (Австрия) – 920,1 тыс долларов
  3. Маркус Леикконен (Финляндия) – 709,6 тыс долларов
  4. Кристиан Рудольф (Австрия) – 507,1 тыс долларов
  5. Педро Гараньяни (Бразилия) – 421,9 тыс долларов
  6. Марк Радойя (Канада) – 325,3 тыс долларов
  7. Исаак Барон (Мексика) – 250,9 тыс долларов
  8. Оле Шемион (Австрия) – 193,4 тыс долларов
  9. Сергей Коляков (Россия) – 149,2 тыс долларов
Анатолий Филатов выиграл кольцо WSOPC

Реклама

Реклама