Можно и жене подарить: игрок из России выиграл кольцо и миллион долларов в онлайне (видео)

Анатолий Филатов - один из лучших игроков России / Фото: Pokeroff

Сегодня утром на одном из онлайн-румов завершился турнир Super MILLION$ Main Event в рамках серии WSOP Circuit. Участие в нем приняло 748 человек, которые заплатили по 10 тысяч бай-ина.

За финальный стол вышли двое россиян – Сергей Коляков и Анатолий Филатов. И если первый сразу же покинул ивент, то Филатов смог триумфовать в нем.

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Один из лучших покеристов России начинал финалку с третьим стеком, однако быстро стал чиплидером. В хедз-апе Анатолию противостоял австриец Мариус Гирс, с которым они шли практически вровень.

Исход дуэли решился уже в течение 10 минут. Филатов получил пару тузов, тогда как Гирсу прилетели одномастные QJ. Дама на флопе позволила австрийцу действовать уверенно, однако россиянин прочувствовал ситуацию и на терне пошел в олл-ин.

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В итоге Анатолий выиграл кольцо WSOPC, а также обновил свой бест-кеш в карьере – 1,19 миллиона. Всего же за свою покерную карьеру Филатов заработал 6,3 миллиона долларов.

Результаты финального стола Super MILLION$ Main Event WSOP Circuit :

Анатолий Филатов (Россия) – 1,19 млн долларов Мариус Гирс (Австрия) – 920,1 тыс долларов Маркус Леикконен (Финляндия) – 709,6 тыс долларов Кристиан Рудольф (Австрия) – 507,1 тыс долларов Педро Гараньяни (Бразилия) – 421,9 тыс долларов Марк Радойя (Канада) – 325,3 тыс долларов Исаак Барон (Мексика) – 250,9 тыс долларов Оле Шемион (Австрия) – 193,4 тыс долларов Сергей Коляков (Россия) – 149,2 тыс долларов

Анатолий Филатов выиграл кольцо WSOPC