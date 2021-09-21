Пять пар на руках! Литовский ноунейм почти даром выиграл более 200 тысяч (видео)

В августе на Северном Кипре прошла крупная серия Super High Roller Bowl Europe. А уже в сентябре в том же отеле Merit началась серия LIVE Millions, организованная одним из покер-румов.
Вчера же завершился "разогревочный" турнир Warm Up. Участие в нем приняли 745 человек, которые внесли по 2,2 тысячи долларов бай-ина.
Читайте также: Гений из Литвы поднял более миллиона долларов в турнире на Кипре
Финальный день затянулся аж на 13 часов, а его победителем стал сателлитчик из Литвы Мантас Нанартавичюс. Прибалт сумел выйти победителем из сумасшедшей раздачи, в которой пятерым участникам на руки прилетели пары.
Мантас получил тузов, тогда как его оппонентам выпали короли и "четверки". Еще двое игроки скинули по паре "десяток" на префлопе. После этой раздачи литовец захватил инициативу и без проблем дошел до победы.
Важно отметить, что в 3-макс игроки заключили сделку, оставив на кону лишь 24 тысячи долларов. В итоге Мантас сумел поднять 210 тысяч, хотя и бай-ин ему не приходилось платить.
На ивент он отобрался через сателлит со взносом всего 220 долларов. Что интересно, Нанартавичюс за всю свою карьеру лишь раз оказался в призах в онлайн-турнире, заработав лишь 312 долларов.
Результаты финального стола LIVE MILLIONS North Cyprus Warm Up:
- Мантас Нанартавичюс (Литва) – 210,9 тыс. долларов
- Фахредин Мустафов (Болгария) – 156,2 тыс. долларов
- Ионел Антон (Румыния) – 158,3 тыс. долларов
- Сильма Макалу (Франция) – 81,4 тыс. долларов
- Георгес Ханна (Ливан) – 62 тыс. долларов
- Йохан Жильбер (Франция) – 50,1 тыс. долларов
- Куш Катариа (Индия) – 41,5 тыс. долларов
- Джим Суе Пан (Нидерланды) – 33 тыс. долларов
- Матье Чан (Мавритания) – 24,8 тыс. долларов