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Главная Игра Крипто

Митинги в Казахстане продолжают терроризировать крипторынок! Курс биткоина пробил очередное дно

Андрей Трофимов
10 января, 18:10
10 января стоимость одного токена BTC опустилась ниже 40 тысяч долларов. Другие криптовалюты также терпят крах

Политическая ситуация в Казахстане влияет на курс биткоина / Фото: Getty Images

2021 год стал прорывным для биткоина и всего рынка криптовалют. Еще в прошлом январе курс "битка" не дотягивал и до 30 тысяч долларов, тогда как в ноябре цена одного токена добралась уже до 69 тысяч.

Правда, после этого началось пике биткоина. В декабре всего за ночь криптовалюта упала на 12% и стабилизировалась на уровне 44-48 тысяч. А сегодня "биток" пробил еще одну границу.

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В середине дня курс BTC опустился ниже 40 тысяч и некоторое время держался на отметке 39,7К. Буквально за час биткоин вернулся на уровень 40К+, однако это стало тревожным звоночком для владельцев самой популярной криптовалюты.

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Более того, за последний день практически все крупнейшие токены улетели в "минус". Ethereum опустился до цены 2,9 тысячи долларов, Solana стала равна 131 доллару, Polkadot – 25,2 USD, а любимая криптовалюта Илона Маска Dogecoin опустилась до 14 центов.

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Ранее сообщалось, что за последние 12 лет с момента создания биткоина майнеры приобрели уже 90% всех токенов. При этом запас еще есть, ведь добыча последних 10% токенов ожидается на 2140 год.

Многие связывают кризис на крипторынке с массовыми акциями протеста в Казахстане. Именно эта страна занимает второе место по хешрейту биткоина.