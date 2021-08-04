Мир ждал этого 13 лет: Фил Хельмут сразится в дуэли с принципиальным соперником

Рекордсмен WSOP получил нового оппонента в High Stakes Duel. Им стал его давний оппонент Том Дван, с которым у Фила состоялась эпичная дуэль в 2008 году

Фил Хельмут и Том Дван сразятся в хедз-апе

Американский покерист Фил Хельмут ударно проводит 2021 год. В последнее время Poker Brat зажигает на популярном телешоу High Stakes Duel, где двое топ-покеристов делают одинаковый бай-ин и сражаются в хедз-апе за банк.

В последних трех сезонах нет равных именно Хельмуту. В начале года Фил трижды одолел Антонио Эсфандиари, а в затем оформил три подряд победы над Даниэлем Негреану.

Закрепил эту статистику покерист на спортивном журналисте Нике Райте, который после проигрыша американцу отказался от реванша. Таким образом, статистика "белого мага" на High Stakes Duel поражает – 7:0. И вот организация подобрала Хельмуту нового оппонента, взбудоражив покерный мир.

Им стал один из принципиальных соперников Фила – американец Том Дван. Битва пройдет 25 августа, а размер бай-ина установлен по 100 тысяч долларов.

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Стоит отметить, что фанаты ждали этого боя 13 лет. В 2008 году Том Дван выбил Фила Хельмута из хедз-ап турнира NBC. И сделал это эффектно!

Хельмут пошел в олл-ин с парой тузов (АА) на руках, тогда как Дван поддержал с парой "десяток" (ТТ). Все складывалось в пользу PokerBrat, однако на терне прилетела 10 и подарила победу Тому.

В итоге Фил обрушился с тирадой на Двана, в ходе которой вызвал оппонента на хедз-ап дуэль. Однако битва в итоге состоится лишь в конце этого месяца. Все же оппоненты пожали друг другу руки в конце той раздачи.