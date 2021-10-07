6 октября 21:45
Италия 1
Испания 2
7 октября 21:45
Бельгия --
Франция --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Киберспорт

Месси и Неймар рассказали о своих симпатиях на чемпионате мира по Dota 2 (видео)

Анатолий Дерека
7 октября, 21:20
Звезды ПСЖ поддержали дружественную команду PSG.LGD, которая является фаворитом турнира The International

Месси и Неймар поддержали команду PSG.LGD на крупном ивенте по Dota 2 / Фото: Getty Images

Сегодня в столице Румынии стартовал 10-ый чемпионат мира по видеосимулятору Dota 2. Мегаивент The International 10 проходит в Бухаресте на "Национальном стадионе".

На турнир съехались 18 лучших команд со всего мира. Среди них есть и китайская команда PSG.LGD, которую спонсирует футбольный клуб ПСЖ.

Реклама

Накануне старта события звезды парижской команды поддержали коллектив из Китая. В Twitter появилось видео пожеланий от Жоржиньо Вейналдума, Неймара и Лионеля Месси.

"Удачи, парни. Мы рассчитываем на вас", – сказал Неймар.

Реклама

"Удачи, PSG.LGD. Желаем выступить как можно лучше на TI10", – дополнил Вейналдум.

"Вперед, PSG Esports", – подвел черту Месси.

Отметим, что PSG.LGD является главным фаворитом The International 10 по версии букмекеров. Коэффициент на их триумф составляет 3.05. Китайский коллектив попал в группу В и уже успел удачно стартовать.

Реклама

Читайте также: Расписание и результаты чемпионата мира по Dota 2

В двух играх PSG.LGD одолел американский коллектив Quincy Crew. Напомним, что призовой фонд ивента составляет 40 миллионов долларов, тогда как победителю достанется 18 млн.

Реклама