Мел Гибсон, Джеймс Бонд или Мэтт Дэймон: выбираем лучшее кино про покер (ОПРОС)

Выбираем лучшее кино про покер!
Покер нередко освещается в кино, поскольку в XXI веке игра стала популярной особенно после бума Манимейкера. К примеру, даже серия фильмов про Джеймса Бонда посвятила отдельную киноленту покеру.
А какие фильмы про эту игру вам нравятся больше всего? Карточная тематика освещается в документальных фильмах, комедиях, триллерах и даже в вестерне. Подробнее культовые фильмы про покер мы описывали у нас на сайте. Предлагаем вам проголосовать за любимое кино, в котором освещается данная игра.
Новости на эту же тему: