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Мел Гибсон, Джеймс Бонд или Мэтт Дэймон: выбираем лучшее кино про покер (ОПРОС)

14 июня, 11:00

Анатолий Дерека

Триллер, комедия, вестерн, документалка – любители покера могут выбрать киноленту на любой вкус

Выбираем лучшее кино про покер!

Покер нередко освещается в кино, поскольку в XXI веке игра стала популярной особенно после бума Манимейкера. К примеру, даже серия фильмов про Джеймса Бонда посвятила отдельную киноленту покеру.

А какие фильмы про эту игру вам нравятся больше всего? Карточная тематика освещается в документальных фильмах, комедиях, триллерах и даже в вестерне. Подробнее культовые фильмы про покер мы описывали у нас на сайте. Предлагаем вам проголосовать за любимое кино, в котором освещается данная игра.

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Ваш любимый фильм про покер

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