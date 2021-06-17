Манимейкер против PayPal: стала известна развязка скандала между покеристом и платежной системой

Организация ранее заблокировала 12 миллионов долларов Криса, однако уже через неделю вернула ему средства на счет

Крис Манимейкер / Фото: Getty Images

В конце прошлого месяца разгорелся громкий скандал между покеристом Крисом Манимейкером и платежной системой PayPal. Легенда обвинил компанию в краже 12 миллионов долларов.

Суть конфликта заключалась в том, что система арестовала деньги Криса из-за своей жесткой позиции по запрету игорного бизнеса. Манимейкер же утверждал, что выше указанные миллионы он получил от фентези-лиги по футболу. В итоге Крис пригрозил компании судом, к которому его готовили адвокаты.

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Тем временем, PayPal решил как можно тише выйти из ситуации и уже через неделю вернул покеристу 12 миллионов на его счет. Сам Крис подтвердил данное возмещение, однако при этом не намерен сворачивать тяжбу против платежной системы. Об этом он заявил на своей страничке в Twitter.

"К несчастью для PayPal, со мной уже связались более 50 человек, которые пострадали от решений компании. Я перестаю быть истцом, но мои адвокаты будут заниматься этим делом дальше. Я возьму на себя роль советника и помощника, чтобы вернуть деньги людям".