Малиновский отправляется на сбор фиалок: выйдет ли Аталанта в полуфинал Кубка Италии?

Руслан Малиновский готов к битве c Фиорентиной / Фото: Getty Images

Во вторник началась четвертьфинальная стадия Кубка Италии. Уже в полуфинал прошли Интер и Милан, а сегодня определятся еще два счастливчика.

В первой игре дня Аталанта примет Фиорентину. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

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АТАЛАНТА – ФИОРЕНТИНА

10 февраля, четверг, в 19:00, Футбол 2

Котировки на результат: 1.83 – 4.70 – 4.10

Котировки Parimatch на проход: 1.45 – 2.85

Бергамаски – финалисты прошлого сезона Кубка, которые попытаются достичь максимума. Интересно, что они пять раз доходили до финала этого турнира, но выиграли его лишь раз – 59 лет назад.

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Фактически это их единственный трофей в истории. Фиорентина играла в решающем матче за Кубок в два раза больше, проиграв четырежды, последний раз в 2014-м. А их крайний трофей был добыт 21 год назад.

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В текущем сезоне на предыдущей стадии Аталанта одолела Венецию (2:0), а Фиорентина в эффектном стиле справилась с Наполи (5:2) в овертайме. Причем, основное время закончилось вничью 2:2.

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В чемпионате команда Руслана Малиновского оказалась вне зоны Лиги чемпионов, отставая от четвертого места, где расположился Ювентус, на два очка и имея игру в запасе. У них актуальна серия из трех матчей без побед.

Хатебур и Малиновский / Фото: Getty Images

Фиорентина идет восьмой, но до еврокубков им не хватает трех очков, и также сыграв на матч меньше конкурентов. Интересно, что в сентябре "фиалки" обыграли Аталанту на их поле (2:1).

ПРОГНОЗ: Ожидаю голов от обеих команд. Не исключаю, что мы станем свидетелями овертаймов, соответственно ничьи в основное время. Склоняюсь к выходу в полуфинал Аталанты.

Котировки Parimatch на эти результаты: