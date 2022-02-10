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Брентфорд 0
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Наполі --
Інтер --
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Бернлі --
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Лестер --
Вест Хем --
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Ювентус --
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Малиновський вирушає на збір фіалок: чи вийде Аталанта до півфіналу Кубка Італії?

Кирило Круторогов
10 лютого, 07:29
Кирило Круторогов ставить на те, що Аталанта та Фіорентина заб'ють багато голів і далі пройде команда з Бергамо. Анонс та прогноз на матч Кубка Італії

Руслан Малиновський готовий до битви із Фіорентиною / Фото: Getty Images

У вівторок розпочалася чвертьфінальна стадія Кубка Італії. Вже у півфінал пройшли Інтер та Мілан, а сьогодні визначаться ще два щасливчики.

У першій грі дня Аталанта прийме Фіорентину. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

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АТАЛАНТА – ФІОРЕНТИНА
10 лютого, четвер, о 19:00, Футбол 2
Котирування на результат: 1.83 – 4.70 – 4.10
Котирування Parimatch на прохід: 1.45 – 2.85

Бергамаски – фіналісти минулого сезону Кубка, які намагатимуться досягти максимуму. Цікаво, що вони п'ять разів були в фіналі цього турніру, але виграли його лише раз – 59 років тому.

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Фактично це їхній єдиний трофей в історії. Фіорентина грала у вирішальному матчі за Кубок вдвічі більше, програвши чотири рази, востаннє 2014-го. А їхній останній трофей був здобутий 21 рік тому.

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Цього сезону на попередній стадії Аталанта здолала Венецію (2:0), а Фіорентина в ефектному стилі впоралася з Наполі (5:2) в овертаймі. Причому основний час закінчився внічию 2:2.

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У чемпіонаті команда Руслана Малиновського опинилася поза зоною Ліги чемпіонів, відстаючи від четвертого місця, де розташувався Ювентус, на два очки та маючи гру у запасі. У них актуальна серія із трьох матчів без перемог.

Гатебур і Маліновський / Фото: Getty Images

Фіорентина йде восьмою, але до єврокубків їй не вистачає трьох очок, також зігравши на матч менше конкурентів. Цікаво, що у вересні "фіалки" обіграли Аталанту на їхньому полі (2:1).

ПРОГНОЗ: Чекаю голів від обох команд. Не виключаю, що ми станемо свідками овертаймів, відповідно нічиєї в основний час. Схиляюся до виходу в півфінал Аталанти.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • нічия – 4.10
  • прохід Аталанти – 1.45
  • обидві заб'ють – 1.63