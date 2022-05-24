Мадридские каникулы Двана: американец уничтожил финальный стол в турнире по Омахе

Том Дван выиграл турнир на Triton Poker Open / Фото: Pokeroff
В Мадриде подходит к концу престижная покерная серия Triton Poker Open. В столице Испании собралось немало топовых игроков, чтобы разделить сотни тысяч долларов призовых.
Вчера подошел к концу 11-й ивент по Омахе. Турнир не вызвал большого интереса у игроков, на нем было сделано всего 34 входа по 25 тысяч евро. Итоговый призовой фонд не дотянул и до миллиона.
Читайте также: Миллионер из Австралии продолжает покорять Мадрид благодаря покеру
Впрочем, финал получился звездным. Немного не дотянул до призов Пол Фуа, являющийся основателем серии. Его выбил финский экс-теннисист и нынче опытный хайроллер Патрик Антониус.
Сам покерист остановился на 4-м месте, а победителем стал мастер хедз-апа Том Дван. Американец показал суперкласс, выбив шестерых из семи оппонентов за финалкой. Последним не устоял Джереми Осмус.
Призовые игроков турнира PLO Triton Poker Open:
- Том Дван – 290 тыс. евро
- Джереми Осмус – 199 тыс. евро
- Том-Аксель Беделл – 127 тыс. евро
- Патрик Антониус – 97,5 тыс. евро
- Филип Ловрич – 76,5 тыс. евро
- Элтон Тсанг – 60 тыс. евро