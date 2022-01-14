Литовский покерист выиграл почти полмиллиона долларов в криптовалюте

Тони Джи - лучший покерист из Литвы / Фото: Pokernews

Литовец Антанас Гуога по прозвищу Тони Джи является культовым игроком не только для своей страны, но и для всего покерного мира. За свою карьеру прибалт выиграл почти 9 миллионов долларов.

Антанас является не только игроком в покер, но еще и филантропом, а также предпринимателем. Гуога стал основателем крипторума Coin Poker, в котором недавно провел несколько дружеских турниров.

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Тони Джи продолжает разрывать турниры по Short Deck / Фото: Pokernews

Всего было организовано три ивента с бай-инами 5К, 10К и 50К долларов. В них сыграло немало знаменитостей – Виктор Малиновский, Пол Фуа, Иван Ляу, а также Леон Цукерник, который вскоре приедет в Киев.

Итого собрался 21 участник, а успешнее всех выступил как раз литовец. Попав в призы в двух ивентах, Тони в сумме заработал 455 тысяч долларов. Львиная доля призовых пришлась как раз на самый дорогой турнир, в котором Гуога триумфовал.

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Каждый турнир длился не более двух часов. При этом все призовые были выплачены в криптовалюте Tether, которая полностью привязана к курсу доллара.

Призовые за $50K Highroller Special:

Тони Джи – 441,6 тыс. долларов Johnthefast – 331,2 тыс. долларов gargels13 – 220,8 тыс. долларов ennuye – 110,4 тыс. долларов

Призовые за $10K Highroller Special:

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Виктор Малиновский – 129,6 тыс. долларов PudgyPenguin – 77,7 тыс. долларов whiplashh – 51,8 тыс. долларов

Призовые за $5K Highroller Special: