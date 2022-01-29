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Главная Игра Казино

Лишь бы Суркис не узнал! Сколько скандальный Алиев проиграл в казино за вечер

Павел Василенко
29 января, 14:35
Бывший футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев является заядлым игроком. Он поведал о самом крупном проигрыше

Александр Алиев любит поиграть в казино

Звезды футбола нередко являются поклонниками азартных игр. К примеру, многие футболисты играют в покер в свободное время, а посещение казино и вовсе является популярным хобби.

Одним из главных любителей гемблинга в украинском футболе можно назвать экс-игрока Динамо и сборной Украины Александра Алиева. В своем пристрастии к казино скандальный футболист признался в эксклюзивном интервью BurBuzz, отвечая на вопрос, куда тратил заработанные в Динамо деньги.

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"Тратил на гульки, казино, вещи, квартиры. Была хорошая зарплата, поэтому в свое время очень много играл в казино. Я азартный человек, поэтому играл. Казино, дорогие машины и вещи – это моя слабость".

Кроме того, Алиев назвал наибольшую сумму, которую проиграл в казино за вечер. Экс-футболист поведал, что за один вечер спустил 120 тысяч долларов в одном из заведений Киева.

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При этом Александр признался, что скрывал от президента Динамо Игоря Суркиса свое пристрастие и специально ходил в другие заведения, чтобы не попадаться ему на глаза. По информации экс-игрока, любимой игрой Игоря Михайловича является блэкджек.

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