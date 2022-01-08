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Главная Игра Букмекер

Летучие мыши в сливках: где смотреть матч Реал – Валенсия и кто фаворит

Анатолий Дерека
8 января, 11:00
Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Испании. Реал намерен укрепить лидерство в Ла Лиги благодаря победе над Валенсией

Карим Бензема готов забивать Валенсии / Фото: Getty Images, Reuters

Сегодня, 8 января, в испанской Ла Лиге пройдут четыре встречи 20-го тура. В центральном поединке дня сразятся Реал и Валенсия. Матч пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало – в 22:00.

Где смотреть матч Реал – Валенсия? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке.

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По мнению Parimatch, "сливочные" являются явным фаворитом матча. Котировки на победу Реала равны 1.35, тогда как на левантийцев – 9.20. Ничья же оценивается коэффициентом 5.40. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Реала – 70%
  • ничья – 19%
  • победа Валенсии – 11%

Реал относительно уверенно идет во главе турнирной таблицы Ла Лиги, опережая Севилью на пять очков. Правда, есть и тревожные звоночки. "Нервьоненсе" провели на матч меньше, а в последних трех играх Реал набрал лишь 4 очка, сенсационно проиграв Хетафе в прошлом туре.

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Валенсия же обосновалась в середине пелотона, удерживая 9 место. Команда Бордаласа имели семиматчевую беспроигрышную серию в Ла Лиге, однако в прошлом туре уступила дома Эспаньолу. Нынче "летучие мыши" настроены на борьбу за еврокубки. До зоны Лиги Конференций всего два пункта, да и до топ-четверки всего 4 балла.