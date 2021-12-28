Лестер – Ливерпуль: где смотреть матч АПЛ и кто фаворит

Ливерпуль - фаворит в матче против Лестера / Фото: Getty Images

Сегодня в чемпионате Англии стартуют матчи 20-го тура. Две игры (Арсенал – Вулверхэмптон и Лидс – Астон Вилла) перенесены из-за эпидемии коронавируса в командах. Центральной же встречей дня станет битва между Лестером и Ливерпулем.

Матч пройдет в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр Стэдиум". На нашем сайте состоится онлайн-трансляция матча Лестер – Ливерпуль. Начало – в 22:00.

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Где смотреть матч Лестер – Ливерпуль? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Лестер – Ливерпуль онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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Тем временем букмекеры назвали фаворита встречи. По мнению Parimatch, Ливерпуль имеет куда больше шансов на победу. Котировки на победу команды Юргена Клоппа равны 1.36, тогда как на "лисиц" – аж 7.60. Ничья же оценивается коэффициентом 5.80. Вероятность результата матча в процентах:

победа Лестера – 13%

ничья – 18%

победа Ливерпуля – 69%

На данный момент Ливерпуль удерживает второе место в чемпионате Англии, отставая от Манчестер Сити на 6 очков. Правда, команда Юргена Клоппа имеет матч в запасе, а также показывает впечатляющую форму в последнее время – шесть побед и ничья в последних 7-ми играх.

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Лестер же немного забуксовал и скатился на 10-е место, отстав от топ-четверки аж на 13 очков. К тому же команда Роджерса добыла лишь две победы в последних 8-ми матчах АПЛ, а также драматически вылетела из Кубка Лиги от того же Ливерпуля (3:3 и по пенальти 4:5).