Будет много голов! На что поставить в центральном матче АПЛ Лестер – Ливерпуль

Кирилл Круторогов ставит на то, что команда Юргена Клоппа добудет победу в результативном матче. Анонс и прогноз на матч чемпионата Англии

Брендан Роджерс и Юрген Клопп сразятся в центральном матче 20 тура чемпионата Англии / Фото: Getty Images

Сегодня в АПЛ стартует 20 тур. Пандемия коронавируса перенесла несколько сегодняшних игр, однако центральная встреча пройдет по расписанию. В ожидании матча Лестер – Ливерпуль предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ЛЕСТЕР – ЛИВЕРПУЛЬ

28 декабря, вторник, в 22:00, Setanta Sports

Котировки Parimatch на результат: 7.40 – 5.80 – 1.37

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"Мерсисайдцы" остаются в погоне за Ман Сити, отставая от них на шесть очков, но сыграв на матч меньше. Их игру предыдущего тура против Лидса перенесли из-за вспышки коронавируса в лагере "лебедей", так что в Boxing Day "красные" получили небольшое послабление в обычно всегда перегруженном графике.

Правда, у них и у самих есть большие вопросы с составом – Робертсон дисквалифицирован, Фирмино, Эллиот, Джонс, Филлипс и Адриан травмированы, а участие ван Дейка и Тьяго под вопросом из-за коронавируса. С другой стороны, эти кадровые нюансы возникли ранее.

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Вирджил ван Дейк и Роберто Фирмино / Фото: Reuters

Однако команда Клоппа выступает весьма уверенно, она не проигрывает в 15 матчах всех турниров, семь из которых – в чемпионате. Правда, ничья с Тоттенхэмом (2:2) прервала их шестиматчевую победную серию в АПЛ. А вот Лестеру не позавидуешь.

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В последних 12 матчах они победили лишь трижды, потерпев пять поражений. "Лисицы" имеют лишь две победы в последних семи турах Премьер-лиги. Но самая главная проблема Роджерса – игра в защите. Накануне они пропустили шесть голов от Ман Сити и всего в двух матчах чемпионата смогли сыграть на "ноль".

"Лестер" / Фото: Reuters

Главное для "лисиц", что существенно опустел лазарет. Там остаются только Фофана, Менди, Перейра и Джастин, но все они травмированы уже очень давно. Огромное число игроков, ранее получивших положительный тест на коронавирус, вернулись к работе.

ПРОГНОЗ: Думаю, нас ждет яркий атакующий футбол, перестрелка и голевая феерия. ТБ 2,5 – очевидно, да и ТБ 3,5 – вполне реально. Голы в обоих таймах, забьют обе команды и победа Ливерпуля.

Котировки Parimatch на эти результаты: