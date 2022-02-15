Легкий вояж в Лиссабон: прогноз комментатора на матч Спортинг – Манчестер Сити

Александр Зинченко и Рубен Диаш / Фото: Reuters

Вечером стартует раунд 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из поединков Спортинг сыграет с Манчестер Сити. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

СПОРТИНГ – МАНЧЕСТЕР СИТИ

15 февраля, вторник, в 22:00, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 9.00 – 5.00 – 1.38

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Главный евротурнир возвращается. Действующий чемпион Португалии и вторая команда чемпионата на данный момент встретится с одним из главных претендентов на европейский трофей.

Спортинг вышел в плей-офф, уступив первое место своей группы Аяксу, но опередив дортмундскую Боруссию и Бешикташ. Зимой они успели выиграть Кубок португальской лиги, но в защите титула уступают Порту на шесть очков.

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У них актуальна серия из пяти матчей без поражений, а накануне была расписана мировая с "драконами", из-за чего претензии к титулу ухудшились (2:2). Лиссабонцы в текущем сезоне забивали во всех матчах, кроме одного. Под вопросом участие Педру Гонсалвеша.

В это трансферное окно они подписали результативного правого хава Маркуса Эдвардса у Витории Гимараэш почти за 8 миллионов евро и на правах свободного агента вернули форварда Слимани, который выступал за них с 2013-го по 2016-й.

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"Горожане" в отличной форме и настроении. После поражения в последнем туре ЛЧ от Лейпцига, которое ничего для них не значило, они не проигрывали в 12 матчах.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Фото первого тайма матча 6 ноября 2021 / Фото: Reuters

В группе финишировали на первом месте, опередив и ПСЖ, и Лейпциг, и Брюгге. В трансферное окно продали Феррана Торреса в Барселону. Хосеп Гвардиола может рассчитывать на всех исполнителей.

ПРОГНОЗ: По логике, англичане должны пройти португальцев налегке. Вопрос только в том, насколько хватит Спортинг оказывать фавориту сопротивление. Думаю, в Лиссабоне будут голы в обоих таймах. Скорее всего, забьют обе команды, ТБ 2,5 или даже ТБ 3,5 и победа гостей.

Котировки Parimatch на эти результаты: