15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
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Легкий вояж до Лісабона: прогноз коментатора на матч Спортинг – Манчестер Сіті

Кирило Круторогов
15 лютого, 15:46
Кирило Круторогов ставить на те, що у матчі буде багато голів і Манчестер Сіті зможе забрати перемогу. Анонс та прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів

Олександр Зінченко і Рубен Діаш / Фото: Reuters

Увечері стартує раунд 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з поєдинків Спортинг зіграє із Манчестер Сіті. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

СПОРТИНГ – МАНЧЕСТЕР СІТІ
15 лютого, вівторок, о 22:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 9.00 – 5.00 – 1.38

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Головний євротурнір повертається. Чинний чемпіон Португалії та друга команда чемпіонату наразі зустрінеться з одним із головних претендентів на європейський трофей.

Спортинг вийшов у плей-офф, поступившись першим місцем своєї групи Аяксу, але випередивши дортмундську Боруссію і Бешикташ. Взимку вони встигли виграти Кубок португальської ліги, але у захисті титулу поступаються Порту на шість очок.

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У них актуальна серія з п'яти матчів без поразок, а напередодні було розписано світову з "драконами", через що претензії на титул погіршилися (2:2). Лісабонці цього сезону забивали у всіх матчах, крім одного. Під питанням участь Педру Гонсалвеша.

У це трансферне вікно вони підписали результативного правого хава Маркуса Едвардса у Віторії Гімараєш майже за 8 мільйонів євро і на правах вільного агента повернули форварда Слімані, який виступав за них з 2013 по 2016 рік.

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"Городяни" у чудовій формі та настрої. Після поразки в останньому турі ЛЧ від Лейпцига, яке нічого для них не означало, вони не програвали у 12 матчах.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті. Фото першого тайму матчу 6 листопада 2021 / Фото: Reuters

У групі фінішували на першому місці, випередивши й ПСЖ, і Лейпциг та Брюгге. У трансферне вікно продали Феррана Торреса до Барселони. Хосеп Гвардіола може розраховувати на всіх виконавців.

ПРОГНОЗ: За логікою, англійці повинні пройти португальців легко. Питання лише в тому, наскільки вистачить Спортинг чинити фавориту опір. Думаю, у Лісабоні будуть голи в обох таймах. Радше заб'ють обидві команди, ТБ 2,5 або навіть ТБ 3,5 і перемога гостей.

Котирування Parimatchна ці результати:

  • перемога Манчестер Сіті – 1.29
  • голи в обох таймах – 1.60
  • обидві заб'ють – 1.97
  • тотал більше ніж 3,5 – 2.75