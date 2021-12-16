Легенда покера посетил победный матч команды из Лас-Вегаса в НХЛ (фото)

Даниэль Негреану - болельщик хоккейной команды Вегас Голден Найтс / Фото: Instagram Даниэля Негреану

В НХЛ в разгаре сезон 2021-2022. Команды отыграли чуть более трети дистанции, а нынче игры проходят каждый день. Коллективы разбились не только на две конференции по 16 участников, но и на 4 дивизиона по восемь.

Одной из команд является Вегас Голден Найтс, основанная и выступающая в НХЛ с 2017 года. Нетрудно догадаться, что у коллектива немало поклонников в покерном мире, учитывая город дислокации.

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Пожалуй, самым ярым фанатом Вегаса является канадец Даниэль Негреану. Парень старается посещать игры "золотых рыцарей" и брать активное участие в жизни клуба.

Так, на выходных Негреану с друзьями посетили поединок Вегаса против лидера Западной конференции Миннесоты. Снимком с заполненной хоккейной арены Даниэль похвастался на своей страничке в Instagram.

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Отметим, что визит канадца не прошел зря. Вегас обыграл Миннесоту в захватывающем поединке (6:4). Это позволило команде Кэссиди подняться на 7 место в турнире и подобраться к лидеру таблицы на расстояние четырех очков.