7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
25 ноября 22:00
Рома --
Заря --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Главная Игра Новости покера

Кто ты и откуда? Угадай национальность известного игрока (тест)

Анатолий Дерека
25 ноября, 15:55
Предлагаем вам проверить себя на знание популярных покеристов

Тест на знание покерных знаменитостей

Недавно завершившаяся Мировая серия покера подарила нам много новых чемпионов и интересных имен. В основном покерная элита состоит из американцев.

Это неудивительно, ведь именно в США лучше всего развиты условия для игры в карты и любители покера эмигрируют туда. Тем не менее, немало игроков остаются верны Родине и выступают под ее флагом.

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К тому же, глобализация оказала свое влияние на разрушение стереотипов о фамилиях. К примеру, кто бы мог подумать, что покерист по фамилии Хельмут не является немцем или не из немецкоговорящей страны?

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Или же разве можно предположить, что игрок Мустафа Канит представляет Италию? Это нередкое явление, зачастую в покере фамилия не наталкивает на гражданство игрока.

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Поэтому мы придумали для вас интересный тест на знание покерных знаменитостей (или же просто на интуицию). Предлагаем вам отгадать национальность покериста по его фамилии и имени. Вам будут представлены 10 известных игроков, среди которых не будет ни одного американца. Удачи!