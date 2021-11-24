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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Испанский стыд для мужиков! Красотка залетела на покер с семью парнями и разорвала их (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
24 ноября, 13:35
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Лео Маргетс сумела стать одной из последних чемпионок Мировой серии покера, одолев за финальным столом многих представителей мужского пола
Лео Маргетс выиграла золотой браслет Мировой серии покера
Лео Маргетс выиграла золотой браслет Мировой серии покера / Фото: WSOP

Сегодня ночью завершилась Мировая серия покера 2021. Организаторы разыграли 88 золотых браслетов в казино Rio в Лас-Вегасе, а также еще 10 – в онлайне.

На последние дни были намечены в основном дорогие ивенты с бай-ином от 50 тысяч долларов и выше. Правда, был и недорогой турнир со взносом всего 1500 американских денег.

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В итоге на событие The Closer NLH зарегистрировались почти две тысячи участников, из которых в призах оказались 274 игрока. Среди них было немало представительниц женского пола, однако до финального стола смогли дойти лишь двое – американка Артуро Сегура и испанка Лео Маргетс.

Артуро Сегура

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Тем не менее, девушка не стушевались в компании парней из шести разных стран. Артуро взяла пятое место, а Лео сумела выиграть золотой браслет. Позади остались такие именитые покеристы как Крис Мурман, Бенджамин Андервуд и Александр Шевляков.

В хедз-апе же испанке пришлось сразиться с болгарином Алексом Кулевым, которого она без проблем одолела. В итоге Маргетс стала второй девушкой-чемпионкой на этой Мировой серии покера. Правда, победа Лары Айзенберг пришлась на женский турнир.

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Лео Маргетс с друзьями

Отметим, что для Лео это первый браслет в карьере и уже 19-ое попадание в ITM на WSOP. Всего же за карьеру красотка из Испании заработала 1,6 миллиона долларов.

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1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Брин Кенни Брин Кенни
56.4
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Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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