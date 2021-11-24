Испанский стыд для мужиков! Красотка залетела на покер с семью парнями и разорвала их (фото)

Лео Маргетс сумела стать одной из последних чемпионок Мировой серии покера, одолев за финальным столом многих представителей мужского пола

Лео Маргетс выиграла золотой браслет Мировой серии покера / Фото: WSOP

Сегодня ночью завершилась Мировая серия покера 2021. Организаторы разыграли 88 золотых браслетов в казино Rio в Лас-Вегасе, а также еще 10 – в онлайне.

На последние дни были намечены в основном дорогие ивенты с бай-ином от 50 тысяч долларов и выше. Правда, был и недорогой турнир со взносом всего 1500 американских денег.

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В итоге на событие The Closer NLH зарегистрировались почти две тысячи участников, из которых в призах оказались 274 игрока. Среди них было немало представительниц женского пола, однако до финального стола смогли дойти лишь двое – американка Артуро Сегура и испанка Лео Маргетс.

Артуро Сегура

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Тем не менее, девушка не стушевались в компании парней из шести разных стран. Артуро взяла пятое место, а Лео сумела выиграть золотой браслет. Позади остались такие именитые покеристы как Крис Мурман, Бенджамин Андервуд и Александр Шевляков.

В хедз-апе же испанке пришлось сразиться с болгарином Алексом Кулевым, которого она без проблем одолела. В итоге Маргетс стала второй девушкой-чемпионкой на этой Мировой серии покера. Правда, победа Лары Айзенберг пришлась на женский турнир.

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Лео Маргетс с друзьями

Отметим, что для Лео это первый браслет в карьере и уже 19-ое попадание в ITM на WSOP. Всего же за карьеру красотка из Испании заработала 1,6 миллиона долларов.