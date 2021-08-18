19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
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Главная Игра Новости покера

Кроссворд. Как хорошо ты знаешь карточную терминологию?

Анатолий Дерека
18 августа, 17:00
Для опытных игроков данный кроссворд не должен стать сложным

Покерный кроссворд с терминами

Терминология покера может показаться для новичков слишком сложной на первый взгляд. С одной стороны, много английских непонятных слов.

Тем более, они не всегда нужны во время игры. Однако если вникнуть в их суть, все становится понятнее.

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К примеру, слово "блайнд" вам может показаться непонятным. Это обязательная ставка, которую игрок делает до получения карт.

Узнав это, все становится на свои места. Ведь по-английски "blind" переводится как "слепой". То есть "слепая ставка".

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Мы придумали для вас онлайн-кроссворд! Он поможет вам проверить свои знания на термины из мира покера.

Все, что вам необходимо – вписать 16 ответов в приложение, используя подсказки под кроссвордом.

Правильные ответы будут видны под кроссвордом, поэтому не скрольте страницу вниз, чтобы не наткнуться на спойлеры. Удачи!

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

По горизонтали:

2. Анте
3. Рейк
5. Баттон
6. Ребай
9. Банкролл
12. Хайроллер
13. Шоудаун
14. Мисклик

По вертикали:

1. Бродвей
2. Акула
4. Коннектор
5. Блеф
7. Сателлит
8. Коинфлип
10. Баунти
11. Пуш

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