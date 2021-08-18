Кроссворд. Как хорошо ты знаешь карточную терминологию?

Покерный кроссворд с терминами
Терминология покера может показаться для новичков слишком сложной на первый взгляд. С одной стороны, много английских непонятных слов.
Тем более, они не всегда нужны во время игры. Однако если вникнуть в их суть, все становится понятнее.
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К примеру, слово "блайнд" вам может показаться непонятным. Это обязательная ставка, которую игрок делает до получения карт.
Узнав это, все становится на свои места. Ведь по-английски "blind" переводится как "слепой". То есть "слепая ставка".
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Мы придумали для вас онлайн-кроссворд! Он поможет вам проверить свои знания на термины из мира покера.
Все, что вам необходимо – вписать 16 ответов в приложение, используя подсказки под кроссвордом.
Правильные ответы будут видны под кроссвордом, поэтому не скрольте страницу вниз, чтобы не наткнуться на спойлеры. Удачи!
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
По горизонтали:
2. Анте
3. Рейк
5. Баттон
6. Ребай
9. Банкролл
12. Хайроллер
13. Шоудаун
14. Мисклик
По вертикали:
1. Бродвей
2. Акула
4. Коннектор
5. Блеф
7. Сателлит
8. Коинфлип
10. Баунти
11. Пуш