Кроссворд. Как хорошо ты знаешь карточную терминологию?

Покерный кроссворд с терминами

Терминология покера может показаться для новичков слишком сложной на первый взгляд. С одной стороны, много английских непонятных слов.

Тем более, они не всегда нужны во время игры. Однако если вникнуть в их суть, все становится понятнее.

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К примеру, слово "блайнд" вам может показаться непонятным. Это обязательная ставка, которую игрок делает до получения карт.

Узнав это, все становится на свои места. Ведь по-английски "blind" переводится как "слепой". То есть "слепая ставка".

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Мы придумали для вас онлайн-кроссворд! Он поможет вам проверить свои знания на термины из мира покера.

Все, что вам необходимо – вписать 16 ответов в приложение, используя подсказки под кроссвордом.

Правильные ответы будут видны под кроссвордом, поэтому не скрольте страницу вниз, чтобы не наткнуться на спойлеры. Удачи!

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

По горизонтали:

2. Анте

3. Рейк

5. Баттон

6. Ребай

9. Банкролл

12. Хайроллер

13. Шоудаун

14. Мисклик

По вертикали:

1. Бродвей

2. Акула

4. Коннектор

5. Блеф

7. Сателлит

8. Коинфлип

10. Баунти

11. Пуш