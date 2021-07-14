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Кроссворд. Вспомните все комбинации покера

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
14 июля, 15:10
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Несложная задача для любителей покера

Комбинации карт – ключевой параметр в правилах игры в покер, ведь именно согласно им определяются победители в раздачах. Профессиональные игроки не должны иметь проблем с тем, чтобы вспомнить их последовательность.

А для новичков мы придумали онлайн-кроссворд! Все, что вам необходимо – вписать все 10 покерных комбинаций в приложение. Если же у вас возникли проблемы с отгадыванием слова, воспользуйтесь небольшими подсказками снизу.

ВАЖНО! В кроссворд можно вписывать тире (-), а вместо пробелов используйте точку (.)

Что ж, если же некоторые термины вы не смогли отгадать, узнать про все комбинации покера вы можете у нас на сайте!

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