Красотка Кара Скотт: сначала дралась в ринге, теперь сражается за покерным столом

Канадская телеведущая занималась тайским боксом, потом вела чемпионат мира по нардам, а сейчас заработала более полумиллиона долларов в покере

Кара Скотт - совмещает игру в покер с работой на телевидении / Фото: Instagram

Покер – один из немногих видов спорта, где женщины и мужчины могут соревноваться между собой. Кто следит за покерными турнирами, наверное, замечал симпатичную телеведущую. Ее же могли видеть телезрители и за покерным столом. Это Кара Скотт.

Профессиональный покер в жизни Кары появился не сразу. Она выросла в Канаде, в детстве занималась тайским боксом и будучи журналисткой начала вести передачи про единоборства.

Потом ее пригласили стать ведущей чемпионата мира по нардам. А дальше позвали работать на крупных покерных шоу.

Со временем Каре надоело быть лишь зрительницей покерных баталий. Она решила попробовать свои силы за столом. Успешно. Сейчас на ее счету более 600 тысяч долларов призовых.

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Скотт продолжает совмещать игру в покер с работой на телевидении. Сейчас живет в Словении.

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