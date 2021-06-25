Коронавирус против киберспорта: чемпионат мира по Dota 2 может быть перенесен в Киев

Соревнование The International 10 не состоится в Стокгольме, как планировалось изначально, из-за пандемии коронавируса

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В этом году чемпионат мира по Dota 2 должен был пройти в Стокгольме. Однако организатор киберспортивного турнира заявил о невозможности проведения ивента в скандинавской стране.

Изначально организация заручилась поддержкой шведских властей, что несмотря на пандемию коронавируса ивент The International 10 состоится без существенных ограничений. Впрочем, федерация спорта Швеции не смогла обеспечить привилегии для организатора Valve, поскольку киберспорт не признан официальным видом спорта в стране.

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В итоге Valve объявил, что чемпионат готова провести Германия. Также представители других киберкомпаний готовы поспособствовать организатору в проведении ивента в Москве или Киеве. Отметим, что The International 10 должен пройти с 5 по 15 августа. Призовой фонд соревнования – 40 миллионов долларов.