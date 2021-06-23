Король дуэлей: Фил Айви эффектно выиграл крупный турнир по покеру у бывшего теннисиста (видео)

Фил Айви возвращается за овальный стол / Фото: Instagram Фила Айви

Вчера состоялся долгожданный финал турнира WPT Heads Up Challenge. Изначально в нем принимали участие 32 покериста, которые играли друг с другом по олимпийской системе. Призовой фонд ивента составил 800 тысяч долларов.

В итоге до решающей дуэли дошли главные фавориты турнира – Патрик Антониус и Фил Айви. Ранее игроки не раз играли друг с другом в хедз-апе, разыгрывая крупные банки. Вчера же Антониусу и Айви предстояло сыграть до трех побед, чтобы определить чемпиона. Что интересно, игра проходила в онлайн-режиме, однако сами Патрик и Фил сидели друг напротив друга в отеле на побережье Мексики.

Зрители получили ожидаемый экшн, хотя с интригой в дуэли не срослось. Все три партии оказались за американцем. В первой игре Антониус был чиплидером, однако смелая игра Айви дала ему шанс переломить ход и выиграть. Во второй битве Патрик неудачно решил блефовать лишь со "старшим королем", тогда как его оппонент имел пару валетов уже на руках.

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В финальной дуэли судьба была жестока к финну. Ему выпали туз с "шестеркой" (А6), тогда как Филу – 34. Флоп подарил американцу стрит (2-6-5), а на терне выпал туз (А), дав Антониусу повод поднимать ставки с двумя парами. Конечно же, Айви не составило труда после такой раздачи добить Патрика и забрать приз за победу 400 тысяч долларов. Антониусу досталось в два раза меньше. Еще по 100 тысяч получили полуфиналисты ивента – Сэм Гринвуд и Крис Крук.