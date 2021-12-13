Киевлянин уходит в отрыв. Как прошла первая неделя Winter Poker Cup

PokerMatch проводит серию Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

На PokerMatch вовсю идет горячая серия турниров Winter Poker Cup. Организаторы подготовили для участников аж 105 турниров по самым популярным дисциплинам – Холдем, Омаха и Китайский покер "Ананас".

Первая неделя вышла очень продуктивной. Покер-рум разыграл 8,1 миллиона гривен, а большинство ивентов побили изначальную гарантию. Всего в 35 турниров было сделано более 27 тысяч входов (около 780-ти за событие).

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Самым успешным игроком недели можно назвать Юрия Третьякова. Покерист из Киева сумел выиграть аж четыре ивента, причем в разных дисциплинах. Кроме того, круто провел уикенд и амбассадор PokerMatch Михаил Гутый.

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Уроженец Луцка уже не раз попадал в призы на WPC, а вчера покорил нокаут-ивент по Холдему, выиграв в общей сумме 130 тысяч. Отдельно стоит отметить субботний турнир по Холдему с миллионной гарантией. Его победитель mystery_xx стал богаче на 140К.

На этой неделе также состоится 35 ивентов с общей гарантией 7,7 миллиона гривен. Отобраться во все ивенты будет возможность через сателлиты с более дешевым взносом. Подробности – на сайте PokerMatch.