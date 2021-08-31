Киевлянин выиграл 700 тысяч гривен на крупном турнире по покеру в Одессе (фото)

Ричард Нойман - чемпион Main Event PokerMatch UA Millions / Фото: PokerMatch
В ночь с воскресенья на понедельник в Одессе завершилась крупная покерная серия PokerMatch UA Millions, которая проходила в казино First (Gagarinn Hotel) на берегу Черного моря.
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В течение серии было разыграно более 10 миллионов гривен. Увенчал этот фестиваль Main Event, который собрал 560 участников.
В призы попали 23 покериста, а за финальным столом оказались девятеро. Среди них нашлось место и литовцу Юстасу Бразлаускису, который первым покинул финалку.
До хедз-апа дошли два киевлянина – Ричард Нойман и Адриан Кияк. Дуэль длилась около часа, а победу одержал Ричард, имевший перед хедз-апом преимуществом в стеке.
Кроме того, высокими местами отметились два известных украинских стримера. Андрей Козленко занял 8 место, а Рустам Гаврилюк финишировал шестым.
Результаты финального стола Main Event PokerMatch UA Millions:
- Нойман Ричард – 700 тыс. грн
- Кияк Адриан – 490 тыс. грн
- Гринищак Ярослав – 361,4 тыс. грн
- Черный Богдан – 270 тыс. грн
- Савин Юрий – 200 тыс. грн
- Гаврилюк Рустам – 155 тыс. грн
- Андрусяк Никита – 123 тыс. грн
- Козленко Андрей – 100 тыс. грн
- Бразлаускис Юстас – 82 тыс. грн