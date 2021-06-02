Казино сами платили ему! Невероятная история рекордсмена Гиннесса

За 47 лет Эдвин Уилер побывал в 358 разных казино США, Канады, Монако, Нидерландов, Австрии и Швейцарии – это мировой рекорд

Эдвин Уилер 47 лет ходил по казино

В Книге рекордов Гиннесса есть масса удивительных достижений. Одно из них принадлежит бывшему руководителю маленького городишка Пальмира, что в штате Нью-Йорк.

Эдвин Уилер получил свой диплом Гиннесса, как человек, который побывал в 358 разных казино мира! За что от друзей ему досталось прозвище Уилер-Дилер. Для этого ему понадобилось 47 лет. С 1955 по 2002 год.

Как вспоминают друзья Эдвина, он был очень компанейским человеком с прекрасным чувством юмора. Мог начать разговор с любым и везде.

Говорят, в молодые годы Эдвин любил приходить в редакцию Courier-Journal, чтобы рассказать свои байки. Он ставил на стол 50 центов и, если его история была не смешной, оставлял эти деньги.

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"Моей изначальной целью было побывать во всех казино Лас-Вегаса до того момента, пока я не умру или не стану банкротом. А потом я решил посетить как можно больше казино в США и по всему миру", – вспоминал Уилер.

Эдвин не был заядлым игроком. Просто любил расслабиться. Он часто путешествовал с женой, поэтому постоянно расширял свою географию. Побывал в казино США, Канады, Монако, Нидерландов, Австрии и Швейцарии.

Со временем Уилер стал уже настолько популярным, что сети казино сами платили ему за посещение своих заведений.

"Многие люди думают, что Эд провел всю свою жизнь в казино. Но это не правда. Он работал добровольцем в доме престарелых, принимал участие в делах церкви", – вспоминает его жена Диана.

А еще Эдвин Уилер десять лет работал в городском управлении Пальмиры, из них пять лет – руководителем. Был членом совета округа Уэйн. "Он верил, что помогает улучшить жизнь нашей общины", – вспоминают друзья Уилера.