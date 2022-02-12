11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Букмекер

Канада против США: где смотреть хоккей на Олимпиаде-2022 и кто фаворит

Анатолий Дерека
12 февраля, 00:06
Сегодня подойдет к концу второй тур в группе А на мужском турнире по хоккею с шайбой. Прогноз букмекеров на матч Канада – США на Олимпийских Играх

Сборные Канады и США - среди сильнейших в мире в мужском хоккее / Фото: Getty Images

Во вторник стартовал мужской турнир по хоккею с шайбой на Олимпиаде-2022. В свой путь за медалями отправились 12 сборных, разделенных на три группы по четыре команды.

А: Канада, США, Германия, Китай
В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания
С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

Реклама

По регламенту напрямую в четвертьфинал выйдут победители групп, а также лучший вице-чемпион квартета с наибольшим количеством очков. Остальные сборные сыграют в раунде плей-офф, чтобы определить оставшихся четырех участников 1/4 финала.

Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images

Сегодня в группе А состоятся игры второго тура. Безусловно, центральной встречей дня обещает стать битва Канады и США, которые входят в когорту фаворитов турнира. В первом туре североамериканцы не оставили шансов соперникам.

Реклама

Канада обыграла немцев 5:1, а американцы забили Китаю аж восемь безответных шайб. Тем временем, букмекеры оценили шансы сборных на успех в очной дуэли.

Читайте также: Расписание медальных стартов 12 февраля на Олимпиаде-2022

По мнению Parimatch, Канада является фаворитом в данном поединке. Коэффициент на триумф "кленовых" равен 1.81, тогда как на США можно поставить за 3.55. Ничья же оценивается в 4.60.

Реклама

В параллельном матче сразятся неудачники стартового тура – Германия и Китай. Здесь явное преимущество немцев – 1.20 против 11.50 на хозяев турнира. На ничью можно поставить за 7.50.

Ранее были названы фавориты олимпийского турнира по хоккею. Букмекеры считают, что самые большие шансы на золото у россиян, финнов и шведов.

Поединок Канада – США стартует в 6:10, тогда как встреча Германия – Китай начнется в 10:40. Отметим, что в прямой трансляции хоккей будет доступен на телеканалах Eurosport, а также на платформе OLL.TV.