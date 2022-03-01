Как помочь украинской армии криптовалютой: собрано уже около 13 миллионов долларов

Украинская криптоплатформа KUNA по инициативе Михаила Чобаняна создала криптовалютный благотворительный фонд, который уже собрал миллионы долларов в разной валюте.
Украинская публичная криптоплатформа KUNA отключила торговлю в рублях, закрыла возможно ввода и вывода рубля и создала криптофонд для благотворительных организаций в Украине.
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KUNA будет скупать все необходимые для военных вещи, техника и будет обеспечиваться финансовая поддержка военных и населения. По состоянию на сегодня, всего за два дня платформа собрала уже около 13 миллионов долларов в криптовалютах, а именно:
- 115,6 ВТС (4,5 млн долларов)
- 2 127 ETH (5,8 млн долларов)
- 2 226 719 USDT (2,2 млн долларов)
- 114 078 USDC (114 тыс. долларов)
- 5 609 868 686 STARL (91,7 тыс. долларов)
- 3 582 608 326 SAITOK (9,1 тыс. долларов)
- 98 000 129 X2P (46,5 тыс. долларов)
- 184 800 GRC (14,8 тыс. долларов)
Каждый, кто хочет поучаствовать в сборе средств для Вооруженных Сил Украины, может отправить криптовалюту на следующие счета:
|ВАЛЮТА
|СЧЕТ
|BTC
|357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
|ETH / USDT (erc20)
|0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
|TRX / USDT (trc20)
|TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
|DOT
|1tz5zeYjTHxP7gpUxbzzGn9baVPDfSCjf1f2SCBHJ624EN6