Как помочь украинской армии криптовалютой: собрано уже около 13 миллионов долларов

Украинская криптоплатформа KUNA по инициативе Михаила Чобаняна создала криптовалютный благотворительный фонд, который уже собрал миллионы долларов в разной валюте.

Украинская публичная криптоплатформа KUNA отключила торговлю в рублях, закрыла возможно ввода и вывода рубля и создала криптофонд для благотворительных организаций в Украине.

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KUNA будет скупать все необходимые для военных вещи, техника и будет обеспечиваться финансовая поддержка военных и населения. По состоянию на сегодня, всего за два дня платформа собрала уже около 13 миллионов долларов в криптовалютах, а именно:

115,6 ВТС (4,5 млн долларов)

(4,5 млн долларов) 2 127 ETH (5,8 млн долларов)

(5,8 млн долларов) 2 226 719 USDT (2,2 млн долларов)

(2,2 млн долларов) 114 078 USDC (114 тыс. долларов)

(114 тыс. долларов) 5 609 868 686 STARL (91,7 тыс. долларов)

(91,7 тыс. долларов) 3 582 608 326 SAITOK (9,1 тыс. долларов)

(9,1 тыс. долларов) 98 000 129 X2P (46,5 тыс. долларов)

(46,5 тыс. долларов) 184 800 GRC (14,8 тыс. долларов)

Каждый, кто хочет поучаствовать в сборе средств для Вооруженных Сил Украины, может отправить криптовалюту на следующие счета:

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