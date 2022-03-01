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Верес --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Главная Игра Крипто

Как помочь украинской армии криптовалютой: собрано уже около 13 миллионов долларов

Анатолий Дерека
1 марта, 18:14
Криптоплатформа Украины продолжает собирать на помощь нуждам армии. Рассказываем, как пожертвовать криптовалюту на благо ВСУ

Украинская криптоплатформа KUNA по инициативе Михаила Чобаняна создала криптовалютный благотворительный фонд, который уже собрал миллионы долларов в разной валюте.

Украинская публичная криптоплатформа KUNA отключила торговлю в рублях, закрыла возможно ввода и вывода рубля и создала криптофонд для благотворительных организаций в Украине.

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KUNA будет скупать все необходимые для военных вещи, техника и будет обеспечиваться финансовая поддержка военных и населения. По состоянию на сегодня, всего за два дня платформа собрала уже около 13 миллионов долларов в криптовалютах, а именно:

  • 115,6 ВТС (4,5 млн долларов)
  • 2 127 ETH (5,8 млн долларов)
  • 2 226 719 USDT (2,2 млн долларов)
  • 114 078 USDC (114 тыс. долларов)
  • 5 609 868 686 STARL (91,7 тыс. долларов)
  • 3 582 608 326 SAITOK (9,1 тыс. долларов)
  • 98 000 129 X2P (46,5 тыс. долларов)
  • 184 800 GRC (14,8 тыс. долларов)

Каждый, кто хочет поучаствовать в сборе средств для Вооруженных Сил Украины, может отправить криптовалюту на следующие счета:

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ВАЛЮТАСЧЕТ
BTC357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
ETH / USDT (erc20)0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
TRX / USDT (trc20)TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
DOT1tz5zeYjTHxP7gpUxbzzGn9baVPDfSCjf1f2SCBHJ624EN6