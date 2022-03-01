Як допомогти українській армії криптовалютою: зібрано вже майже 13 мілліонів доларів

Українська криптоплатформа KUNA з ініціативи Михайла Чобаняна створила криптовалютний благодійний фонд, який уже зібрав мільйони доларів у різній валюті.
Українська публічна криптоплатформа KUNA відключила торгівлю в рублях, закрила можливо введення та виведення рубля та створила криптофонд для благодійних організацій в Україні.
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KUNA скуповуватиме всі необхідні для військових речі, техніка і забезпечуватиметься фінансова підтримка військових та населення. Станом на сьогодні, лише за два дні платформа зібрала вже близько 13 мільйонів доларів у криптовалютах, а саме:
- 115,6 ВТС (4,5 млн доларів)
- 2 127 ETH (5,8 млн доларів)
- 2 226 719 USDT (2,2 млн доларів)
- 114 078 USDC (114 тис. доларів)
- 5 609 868 686 STARL (91,7 тис. доларів)
- 3 582 608 326 SAITOK (9,1 тис. доларів)
- 98 000 129 X2P (46,5 тис. доларів)
- 184 800 GRC (14,8 тис. доларів)
Кожен, хто хоче взяти участь у зборі коштів для Збройних Сил України, може надіслати криптовалюту на наступні рахунки:
|ВАЛЮТА
|РАХУНОК
|BTC
|357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
|ETH/USDT (erc20)
|0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
|TRX / USDT (trc20)
|TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
|DOT
|1tz5zeYjTHxP7gpUxbzzGn9baVPDfSCjf1f2SCBHJ624EN6