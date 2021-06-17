Как одолеть карманную пару тузов: 5 лучших раздач на последней Мировой серии покера (видео)

Хуссейн Энсан - победитель Главного события WSOP 2019 / Фото: Americas Cardroom

Уже в сентябре возвращается Мировая серия покера (WSOP), которая сделала паузу в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В Лас-Вегас съедутся многие знаменитости, среди которых будет и легенда NBA Тони Паркер.

В 2019 году WSOP прошла в Чехии, разыграв 15 золотых браслетов. Особенно запомнилось Главное событие серии, сенсационным победителем которой стал немец Хуссейн Энсан. Покерист поднял 10 миллионов долларов. Впрочем, тот розыгрыш запомнился несколькими невероятными раздачами с ходами в олл-ин.

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