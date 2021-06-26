Известный покерист рассорился с другом из-за проигранного пари на американском телешоу

Шон Диб (слева) отказался выплачивать 75 тысяч долларов Тони Майлсу (справа) за его успех в телешоу

Несколько лет назад известный покерист Тони Майлс заключил со своим другом Шоном Дибом пари, что сможет пройти первый раунд популярного американского шоу American Ninja Warriors, в котором участники проходят непростые полосы препятствий.

Первая попытка Майлса была неудачной, однако спустя два года игрок таки достиг своей цели. Несмотря на серьезное ДТП в прошлом году, Тони усердно готовился к испытаниям. В феврале этого года американец успешно прошел отбор, а 22 июня снялся в выпуске уже самой программы.

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Майлс не смог преодолеть последнюю преграду, однако скорость прохождения других этапов позволила ему войти в список лучших участников, которые прошли во второй раунд American Ninja Warriors. Впрочем, его визави по спору отказался выполнять обязательства и выплачивать 75 тысяч долларов, считая, что Тони не преодолел первый этап полностью, поэтому не может считаться победителем спора.

Более того, Шон заблокировал своего бывшего друга в соцсетях. К чести Майлса, он поблагодарил Диба за такой опыт и отправил ему 5 тысяч долларов, которые должен был бы выплатить в случае своего поражения в пари. Полагается, что на этом дружба между покеристами закончена.