7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
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Игрок из Запорожья заработал 16 тысяч долларов на покере в интернете

Анатолий Дерека
7 июня, 09:56
Богдан Рунович удачно зашел в турнир за 320 долларов и одолел всех своих оппонентов

Богдан Рунович (по центру) на серии в Киеве с Леоном Цукерником и Бертраном Гроспелье

На прошлых выходных в одном из крупнейших онлайн-румов состоялась серия турниров KO Week. Одним из триумфаторов стал украинец.

Наш соотечественник Богдан Рунович решил залететь в ивент по Безлимитному Холдему с бай-ином 320 долларов. В итоге покерист из Запорожья смог преодолеть поле из 212 входов и выиграть аж 16,7 тысячи долларов.

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Также на серии KO Week праздновал успех и обладатель браслета Main Event WSOP Online 2020 Дамьен Салас. Игрок из Аргентины не пожалел 1 тысячу долларов ради HORSE-ивента.

Одолев более сотни оппонентов, Дамьен стал богаче на 30,7 тысячи долларов. Салас в очередной раз продемонстрировал свое мастерство именно в онлайне. В конце мая аргентинец затащил похожий ивент на SCOOP, заработав 104 тысячи.

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Лучшим игроком серии KO Week стал представитель Бразилии "Eleres88". Покерист оформил два титула в турнирах с бай-ином по 1К. В ивенте Thursday Thriller на 49 входов он поднял 15 тысяч, а в субботнем Saturday KO SE (41 вход) бразилец заработал 12К.