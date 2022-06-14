Игрок из Огайо выиграл пятый браслет Мировой серии покера в карьере

Адам Фридман добыл пятый браслет WSOP

На Мировой серии покера подошел к концу ивент №22. В нем лучшие игроки со всего мира сражались за браслет в дисциплине Семикарточный Стад.

Бай-ин турнира составил 10 тысяч долларов, что привлекло 95 входов. Общий призовой фонд достиг отметки 885К, которые разделили 15 лучших игроков. Среди них оказалось немало известных покеристов.

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К примеру, на 11 месте ивент завершил основатель стримингового сервиса PokerGo и один из самых успешных игроков в истории Кэри Катц. В топ-пятерку же сумели попасть американец Бенжамин Диболд и израильтянин Юваль Бронштейн.

Был близок к завоеванию своего 11-го браслета и Фил Айви, но "покерный Тайгер Вудс" довольствовался лишь третьей позицией. Победителем же стал другой титулованный американец Адам Фридман.

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Покерист из Огайо начинал финалку чиплидером и уверенно воспользовался своей позицией. В хедз-апе Фридман оставил не у дел Жана Гаспара и выиграл пятый браслет в карьере. Общий доход Адама от покера теперь равен 3,8М.

Результаты финального стола турнира WSOP Seven Card Stud Championship :

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