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Игрок из Огайо выиграл пятый браслет Мировой серии покера в карьере

Анатолий Дерека
14 июня, 12:35
Адам Фридман обошел нескольких именитых покеристов в ивенте по Семикарточному Стаду и пополнил коллекцию наград WSOP

Адам Фридман добыл пятый браслет WSOP

На Мировой серии покера подошел к концу ивент №22. В нем лучшие игроки со всего мира сражались за браслет в дисциплине Семикарточный Стад.

Бай-ин турнира составил 10 тысяч долларов, что привлекло 95 входов. Общий призовой фонд достиг отметки 885К, которые разделили 15 лучших игроков. Среди них оказалось немало известных покеристов.

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К примеру, на 11 месте ивент завершил основатель стримингового сервиса PokerGo и один из самых успешных игроков в истории Кэри Катц. В топ-пятерку же сумели попасть американец Бенжамин Диболд и израильтянин Юваль Бронштейн.

Был близок к завоеванию своего 11-го браслета и Фил Айви, но "покерный Тайгер Вудс" довольствовался лишь третьей позицией. Победителем же стал другой титулованный американец Адам Фридман.

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Покерист из Огайо начинал финалку чиплидером и уверенно воспользовался своей позицией. В хедз-апе Фридман оставил не у дел Жана Гаспара и выиграл пятый браслет в карьере. Общий доход Адама от покера теперь равен 3,8М.

Результаты финального стола турнира WSOP Seven Card Stud Championship :

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  1. Адам Фридман – 248,2 тыс. долларов
  2. Жан Гаспар – 153,4 тыс. долларов
  3. Фил Айви – 108,2 тыс. долларов
  4. Юваль Бронштейн – 78,3 тыс. долларов
  5. Бенжамин Диболд – 58,2 тыс. долларов
  6. Марко Джонсон – 44,4 тыс. долларов
  7. Джеймс Палусек – 34,9 тыс. долларов
  8. Юки Жу – 28,2 тыс. долларов
  9. Кевин Герхарт – 23,5 тыс. долларов