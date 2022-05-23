Игрок из Малайзии довел свой доход от покера до отметки в 10 миллионов

Чин Лим удачно съездил в Мадрид / Фото: cardplayer.com

В Мадриде продолжается престижная покерная серия Triton Poker Open. Лучшие игроки съехались в столицу Испании, чтобы разыграть сотни тысяч долларов.

В восьмом ивенте No Limit Short Deck Hold'em Ante Only зарегистрировалось всего 33 участника, которые сделали 24 ре-энтри. Такое мало количество игроков объясняется немаленьким бай-ином – 50 тысяч долларов.

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В итоге призовой фонд в 2,8 миллиона разделили между собой восемь лучших покеристов. Подавляющее большинство оказалось азиатами. Лучшим из Европы стал голландец Рене ван Кревелен (8 место), а американец Фил Айви заскочил на 6 позицию.

Победа в турнире по шорт-деку покорилась Чину Лиму. Малазиец добился самого громкого успеха в карьере после триумфа на WSOPE-2019. Благодаря успеху на Triton Poker Open общий доход Чина перевалил за отметку 10М (10,1 миллиона долларов).

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Результаты финального стола No Limit Short Deck Hold'em Ante Only: