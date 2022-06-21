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Игрок из Латвии разрушил мечту легенды покера и выиграл почти 2 миллиона долларов

Анатолий Дерека
21 июня, 16:31
Алексей Поняковс сумел остановить Фила Айви на пути к 11-ому золотому браслету. Игрок из Латвии во второй раз триумфовал на WSOP

Алексей Поняковс во второй раз победил на Мировой серии покера / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера. Организаторы уже разыграли около 40 золотых браслетов и приближаются к экватору.

Этой ночью завершился крупный ивент для хайроллеров с бай-ином 100 тысяч долларов. Не все могли позволить себе заплатить такой взнос, поэтому событие собрало 62 входа, нарастив призовой фонд почти до 6М.

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Среди тех, кто попал в призовую зону, оказалось два мастодонта покера. На седьмой позиции финишировал белорус Никита Бодяковский, а титулованный Фил Айви до конца претендовал на победу.

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Покерный "Тайгер Вудс" имеет в своем активе 10 браслетов, уступая по этому показателю лишь Филу Хельмуту (16). Айви дошел до хедз-апа, где имел почти равное количество фишек с игроком из Латвии Алексеем Поняковсом.

После удачного блефа Фил вышел в явные лидеры. Однако позже его оппонент словил несколько удачных рук и совершил камбэк, лишив Айви такого желанного браслета.

Призовые турнира WSOP High Roller NLH:

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  1. Алексей Поняковс – 1,89 млн долларов
  2. Фил Айви – 1,17 млн долларов
  3. Бенджамин Хит – 805 тыс. долларов
  4. Грегори Йенсен – 571,8 тыс. долларов
  5. Майкл Мончек – 420,9 тыс. долларов
  6. Талал Шакерчи – 321,4 тыс. долларов
  7. Никита Бодяковский – 255 тыс. долларов
  8. Масаши Ойя – 210,4 тыс. долларов
  9. Ник Петранджело – 181 тыс. долларов
  10. Эрик Уорре – 162,6 тыс. долларов