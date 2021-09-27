Идет на Книгу рекордов Гиннеса: американец собрал уникальную коллекцию из покерных фишек (фото)

Грегг Фишер собрал уникальную коллекцию фишек для покера / Фото: cardplayer.com

Фанаты покера нередко коллекционируют аксессуары данной игры. Кто-то собирает колоды карт, кому-то нравится производить самый дорогой набор фишек для покера. А вот житель Лас-Вегаса Грегг Фишер решил брать количеством.

В прошлом году американец попал в Книгу рекордов Гиннесса за то, что собрал коллекцию из 818-ти фишек. Примечательно, что все они были приобретены в разных казино мира. Теперь же Грегг настроен побить и этот рекорд.

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Сегодня Фишер начал представление своей новой коллекции из 2222 фишек! Данный набор будет доступен для просмотра в магазине Spinettis Gaming Supplies до вечера среды, после чего будет претендовать на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

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Представители Книги должны подсчитать чипы и установить, действительно ли данная коллекция является самой грандиозной в мире. Уже следующим летом коллекция Фишера будет доступна на выставке Casino Collectibles Association.