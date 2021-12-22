21 декабря 21:45 Видео
Дженоа 0
Аталанта 0
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
22 декабря 22:30
Атлетик --
Реал --
26 декабря 14:30
Ливерпуль --
Лидс --
26 декабря 17:00
Манчестер Сити --
Лестер --
27 декабря 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30
Челси --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Горячая жена покериста удачно залетела на турнир в Лас-Вегасе, выиграв 40 тысяч долларов (фото)

Анатолий Дерека
22 декабря, 10:20
Супруга Криса Мурмана Кейт Линдси сумела опередить более 600 соперников и едва не выиграла наибольшие призовые в карьере

Кейт Линдси / Фото: Instagram Кейт Линдси

В Лас-Вегасе подходят к концу последние покерные ивенты 2021 года. Так, в одном из крупнейших казино города Wynn завершилась серия Wynn Winter Classic.

На финальный турнир собралось аж 672 игрока, не пожалевший 5,3К бай-ина. В призах оказался 71 покерист, среди которых было несколько представительниц прекрасного пола.

Реклама

Читайте также: Брин Кенни облажался в попытке вернуться на вершину топ-рейтинга

Дальше всех зашли Виктория Лившиц (24 место), а также Кети Линдси (15 место). Американка является женой популярного хайроллера Криса Мурмана, хотя и сама в покере достигла определенных успехов.

Реклама

За свою карьеру Кети выиграла более 550 тысяч, а вчера чуть не оформила свой рекорд, получив в награду 40К (ее бесткэш составляет 50 тысяч). Кроме того, девушка работает в индустрии моды, а также ведет свой блог про одежду, макияж и маникюр.

Что же касается победителя турнира, то им стал покерист из Массачусетса Эли Берг. В хедз-апе игрок одолел соотечественника Марка Иоли и оформил лучшие призовые в карьере – 626,4 тысячи.