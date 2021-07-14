Горячая жена Даниэля Негреану поздравила мужа с долгожданным триумфом в покере (фото)

Аманда Лезерман уже более 10 лет встречается с Даниэлем и активно поддерживает его на крупных покерных ивентах

Аманда Лезерман - жена одного из самых известных покеристов Даниэля Негреану / Фото: Instagram Аманды Лезерман

Сегодня утром Даниэль Негреану стал победителем седьмого ивента PokerGo Cup. Это позволило ему вплотную подобраться к лидеру серии Али Имсировичу и сохранить шансы на итоговый триумф.

Кроме того, для Негреану эта победа стала первой за шесть лет. Последний раз канадец побеждал на турнире Shark Cage в Монте-Карло в 2015 году. Поддержала своего возлюбленного и супруга Аманда Лезерман. В Stories на своей страничке в Instagram девушка поздравила Даниэля с долгожданным успехом, назвав его боссом.

Отметим, что Аманда впервые познакомилась с Даниэлем в 2010 году, когда она работала ведущей популярного шоу Big Game от PokerStars. Пара обручилась в 2019 году. 36-летняя Аманда также известна в мире покера. Лезерман открыла в себе еще и навыки репортера, немало поездив по известным покерным турнирам и взяв интервью у их победителей.

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