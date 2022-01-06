Горячая битва севера и юга: где смотреть матч Ювентус – Наполи и кто фаворит

В первом круге Наполи обыграл дома Ювентус со счетом 2:1 / Фото: Getty Images

Сегодня, 6 января, в Серии А пройдут матчи 20-го тура, а центральным поединком дня станет игра Ювентус – Наполи. Матч пройдет в Турине на "Альянц Стэдиум". Начало – в 21:45.

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Где смотреть матч Ювентус – Наполи? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке.

По мнению Parimatch, "бьянконери" имеют больше шансов на успех. Котировки на победу Ювентуса равны 1.68, тогда как на неаполитанцев – 5.40. Ничья же оценивается коэффициентом 3.90. Вероятность результата матча в процентах:

победа Ювентуса – 56%

ничья – 25%

победа Наполи – 19%

Команды пока отложили свои чемпионские амбиции и борятся за попадание в топ-четверку. Пока в ней расположился Наполи, идущий на третьем месте. Команда Спаллетти опережает пятый Ювентус на 5 баллов. Между ними расположилась Аталанта.

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В последних играх Ювентус показывает более стабильные результаты. Подопечные Аллегри в последних пяти играх оступились лишь раз (правда, это была ничья с не самой сильной Венецией). Наполи же проиграл четырежды за последние 7 матчей Серии А. Правда, при этом "партенопеи" умудрились выиграть у Лацио и Милана.